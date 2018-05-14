Akşehir’de şehit anneleri unutulmadı

Başkan Akkaya ve Başkan Çardakoğlu’nun şehit ailelerini ziyaretlerine eşleri de eşlik etti. Şehit Polis Ali Ergün ile Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık’ın evlerini ziyaret eden Başkan Akkaya ve Başkan Çardakoğlu, şehit annelerinin ellerini öperek onlara çiçek verdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Böylesine müstesna bir Anneler Gününde, evlatlarını vatan uğruna şehit veren yüreği yaralı şehit annelerimizi ziyaret edip onların acılarını paylaşalım istedik. Kendilerine Cenab-ı Hakk sabr-ı cemil ihsan eylesin. Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah” dedi.