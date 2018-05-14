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14 Mayıs 2018 12:59

Akşehir’de şehit anneleri unutulmadı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ’Anneler Günü’ münasebetiyle şehit annelerini ziyaret etti.

Akşehir’de şehit anneleri unutulmadı

14 Mayıs 2018 12:59


Başkan Akkaya ve Başkan Çardakoğlu’nun şehit ailelerini ziyaretlerine eşleri de eşlik etti. Şehit Polis Ali Ergün ile Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık’ın evlerini ziyaret eden Başkan Akkaya ve Başkan Çardakoğlu, şehit annelerinin ellerini öperek onlara çiçek verdi.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Böylesine müstesna bir Anneler Gününde, evlatlarını vatan uğruna şehit veren yüreği yaralı şehit annelerimizi ziyaret edip onların acılarını paylaşalım istedik. Kendilerine Cenab-ı Hakk sabr-ı cemil ihsan eylesin. Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah” dedi.




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