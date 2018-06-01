Akşehir’de şehit ve gazi ailelerine iftar

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrasında gerçekleştirilen iftar yemeği öncesi Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem ve AK Parti İlçe başkanı Abdurrahman Çardakoğlu davetlilerin masalarını gezerek onlarla tek tek ilgilendi. Sıcak ve samimi bir ortamda okunan ezanla birlikte oruçlar açılarak iftar edildi. Yemek sonrası yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Akşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKŞAD) Başkanı İsmail İnce iftar yemeği için teşekkür ederek “Bizi bir araya getiren değerli yöneticilerimize; şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gaziler ile iftar sofralarının bereketli olduğunu kaydederek, “Bu iftar programları sizlerin buraya iştiraki ile daha bereketleniyor ve birlik beraberliğimizle daha da anlam kazanıyor. Allah’ın izniyle bu birlik beraberliğimiz devam ettiği müddetçe hiçbir zaman bu aziz milletin sırtını hiçbir güç yere getiremeyecektir. Allah bu güzel ortamdaki birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın ve daim eylesin. Ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyen şer güçlere de Allah fırsat vermesin inşallah. Mevlam bizleri inşallah Ramazan Bayramı’mıza eriştirsin. Oruçlarımızı ve Ramazan ayımızı; sofralarımıza berekete, kalplerimize merhamete, gönüllerimize de huzura vesile eylesin” diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, şehitliğin yüce bir makam olduğunu kaydederek, “Şehitlik dinimizde Peygamberlikten sonra en yüce makam olarak kabul edilir. Kuran-ı Kerim’de ‘siz onlara ölüler demeyin onlar bilakis diridirler. Allah tarafından özel olarak rızıklandırmaktadır’ şeklinde bir ifade geçmektedir. Hem şehitler hem gaziler ile ilgili Peygamber Efendimizin de çok övgü dolu Hadisi Şerif’leri söz konusudur. Kavimler boyunca Türk devletleri hiçbir zaman dış müdahalelere, savaşlarla, yıkılmış değildir. Genellikle hep iç kargaşalarla, entrikalarla kardeş kavgasıyla yıkılmışlardır. Bunu şunun için ifade etmek istiyorum. Bizler birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe, asla bu ülkenin, bu milletin sırtı yere gelmeyecektir. Bizler devlet olarak, millet olarak her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandnı.

İftar yemeğine; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir İlçe Protokolü, Akşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKŞAD) Yöneticileri, şehit aileleri, gaziler, gazi aileleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.