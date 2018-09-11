Akşehir'de sokak basketbolu turnuvası sona erdi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneği organizasyonuyla yapılan 4. Sokak Basketbolu Turnuvası yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Akşehir Gençlik Merkezi basketbol sahasında yapılan ödül törenine, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Şehr-i Beyza Gençlik Derneği üyeleri, turnuvaya katılan sporcular ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Sokak basketbolu turnuvamıza her geçen yıl ilgi artmaktadır. Bu yılki geleneksel sokak basketbolu turnuvamıza 250 sporcu katılarak 30 takım halinde birbirleriyle yarıştı. Sporcu arkadaşlarımızı katılımlarından dolayı kutluyorum. Akşehir Belediyesi olarak sportif faaliyetlere her zaman olduğu gibi desteklerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Önümüzdeki günlerde sağlıklı yaşam için sportif faaliyetler kapsamında bisiklet istasyonlarını faaliyete geçirmiş olacaklarını da ifade eden Başkan Akkaya, “Bisikletlerimiz kartlı sistemle çalışacaktır. Bisiklet istasyonlarımız sadece ilçe olarak Alanya ve Akşehir'dedir ve ayrıca 7 ilimizde bulunmaktadır. Akşehir'imiz yine birçok konuda ilklere öncülük etmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Tören sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri törene katılan protokol tarafından verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.