Akşehir'de sökülen granit taşlar tarihi sokaklarda değerlendiriliyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi başka belediyelerde olduğu gibi granit taşların üzerine asfalt kaplamadan granit taşları söküp, bu taşları tarihi dokunun bulunduğu sokaklarda kullanıp israfın önüne geçiyor.

Akşehir Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bu asfaltlama çalışmaları sırasında sökülen doğal granit küp taşlar tarihi dokunun bulunduğu sokaklarda ve alanlarda değerlendirilmek üzere Akşehir Belediyesi Şantiyesi'ne götürülüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Hemşehrilerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda Akşehirimizin özellikle ana caddelerindeki doğal granit küp taşlı bölgeleri sıcak asfalt ile kaplama çalışmaları yapıyoruz. Bu alanlardan söktüğümüz doğal granit küp taşlarımızı ve kumları da Akşehir Belediyemizin şantiyesinde konuşlandırıyoruz. Başka belediyelerde olduğu granit taşların sökümünü yapmadan, işin kolayına kaçıp bu taşların üzerini asfaltlamıyoruz. Bu taşlarımızı söküp altındaki kumları da alarak hem israfı önlüyor, hem de yolun gereksiz yere yükselmesinin önüne geçiyoruz. Bu taşlar doğal bir malzemedir, asfalttan daha maliyetli ve defalarca sökülüp kullanabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle taşlarımızı heba etmeden özellikle tarihi dokumuzun fazla olduğu ve restorasyon çalışmalarını yaptığımız tarihi evlerimizin bulunduğu sokaklarda bu taşlarımızı ve kumları kullanacağız. Şu an için Taşoluk Sokak ve Hacı Hamza Sokak'ta doğal granit taşlarımızı ve kumları kullandık. Tarihi dokunun bulunduğu diğer sokaklarımızda da bu granit taşları ve kumları değerlendirerek Akşehir'imizin parasını boşa götürmeden değerli Akşehirli hemşehrilerimize daha fazla ve güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz” diye konuştu