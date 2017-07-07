Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 13:32

Akşehir’de toplu sergi açılışı yapıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde 58.

Akşehir’de toplu sergi açılışı yapıldı

07 Temmuz 2017 13:32

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında şehrin çeşitli merkezlerinde sergiler açıldı. Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla açılan birbirinden güzel fotoğraf, karikatür, resim ve çeşitli ürünlerin sergilendiği sergiler büyük beğeni topluyor.


İlk olarak Karikatürcüler Derneği tarafından Akşehir Kültür Merkezi Fuaye Salonunda açılan 1974 yılı Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması Ödüllü Karikatürler Sergisinin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri buradaki sergi hakkında Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker bilgi aldılar. Yine Kültür Merkezi sinema katı sergi salonunda İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Sanat tasarım Bölümü Minyatür Kursu sergisinin açılışını yapana Kaymakam Türk, Garnizon Komutanı Turaçlı ve Başkan Akkaya, Gülmece Parkında emekli öğretmen Fikri Er tarafından açılan Bendede Sendede Anısı Var, Akşehir’in Hafızası Fotoğraf Sergisinin açılışını yapıp sergiyi gezdiler.


KOMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan Yeni Belediye Binasındaki Al Sanatları sergisinin açılışını yapan protokol, KOMEK tarafından açılan Genç Komek kurs sınıflarını da ziyaret ederek kursiyer öğrencilerle sohbet ettiler. KOMEK çalışmaları hakkında Akşehir Şube Müdürü Hüseyin Zeybek’ten bilgi alan heyet buradan Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ne geçerek Doç. Dr. Harun Hilmi Polat’ın illüstrasyon sergisi ile Konya Destegül Güzel Sanatlar Mektebi’nce açılan Minyatürlerle Nasreddin Hoca Manzum Fıkraları Sergilerinin açışını gerçekleştirip sergileri gezdiler.


Protokol üyeleri son olarak Perşembe Pazarı yanında kurulan Şenlik Alanı Sergisin açılışını gerçekleştirerek bu alanda da bir gezi yaptılar. Yapılan sergi açılışlarından sonra açılışa katılan protokol üyeleri tarafından sergilerin açılmasına katkı sağlayan kişi ve kurum yetkililerine Akşehir Belediyesi adına plaket takdim edildi.


Sergilerin açılışını; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel birlikte yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!