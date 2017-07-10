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10 Temmuz 2017 16:48

Akşehir’de trap atışları

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 58.

Akşehir’de trap atışları

10 Temmuz 2017 16:48

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında trap atışları yarışması yapıldı.


Alanyurt Mahallesi’ndeki etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tongarlak ile çok sayıda yarışmacı katıldı. Trap atışında komite başkanlığını Mehmet Odabaşı, jüri üyeliklerini ise Sedat Gençer ile Mustafa Coşkun yaptı. Trap atışında 5 kişilik gruplar halinde 6 grup oluşturulurken, yarışmaya toplamda 39 kişi katıldı. Son derece keyifli ve heyecanlı atışların yaşandığı trap atışında finale kalanlar İbrahim Aslan, Cengiz Öz, Ferdi Bahadır, Tolga Soylu, Mevlüt Ergündüz, İbrahim Aslan, Mustafa Aslan, Orhan Aslan ve Mehmet Tüfekçi tekrar aralarında yarıştı. Yarışma sonunda İbrahim Aslan birinci, Ferdi Bahadır ikinci ve Mehmet Tüfekçi üçüncü oldu.


Yarışma sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya dereceye girenlere otomatik av tüfeği, havalı av tüfeği, av kıyafeti ve tişört gibi hediyeler verdi. Atışların sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.




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