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30 Nisan 2018 11:43

Akşehir’de Vehbi Vakkasoğlu’ndan söyleşi ve imza günü

Konya’nın Akşehir ilçesinde, yazar Vehbi Vakkasoğlu söyleşisi ve imza günü düzenlendi.

Akşehir’de Vehbi Vakkasoğlu’ndan söyleşi ve imza günü

30 Nisan 2018 11:43


Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Eğitimevi Organizasyon işbirliği ile ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ ismiyle düzenlenen proje kapsamında; Yazar Vehbi Vakkasoğlu Akşehir Kültür Merkezi’nde bir söyleşi yaptı. Eğitimci Yazar Vehbi Vakkasoğlu, eşlerin aile içinde iletişimini konu alarak sevgi, saygı, sabır, sadakatin önemine dikkat çekti. Söyleşi sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; eğitimci-yazar Vehbi Vakkasoğlu’na bir plaket verdi. Etkinlik sonrasında yazar Vakkasoğlu okuyucularının kitaplarını imzalamak üzere Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor projesi kapsamında düzenlenen 4. Kitap Fuarına katılmak üzere Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonuna giderek okuyucularla buluştu. Akşehir Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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