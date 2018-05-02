Akşehir’de yazarlar okurlarıyla buluşuyor

Kitap Fuarı’na katılan yazarlar düzenlenen konferanslarla hayranları ile buluşuyor.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimevi Organizasyon işbirliği ile ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ ismiyle düzenlenen proje kapsamında açılan ’Akşehir 4. Kitap Fuarı’nda Akşehirlilerle buluşan yazarlar, imza günlerinin yanı sıra düzenlenen konferanslarla da okurlarıyla buluşuyorlar. Bu kapsamda Spiker ve Yazar Cansu Canan Özgen’de kitap fuarı kapsamında Akşehir Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta öğrencilerle buluştu.

Yazar Özgen yaptığı konuşmada, "Öğrencilere başarılı olmak için çok çalışmanın ve hedefe kilitlenmenin önemini anlattı. Yazar Cansu Canan Özgen konferans sonunda Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’ndaki Akşehir 4. Kitap Fuarına geçerek burada da kitaplarını imzaladı.

“Başarı için hedefe kilitlenmek lazım”

Akşehir’e ikinci kez geldiğini söyleyen Özgen, kitap fuarında yoğunluk olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Artık toplumda bireyler kitap fuarlarına ilgi ve alaka göstermeye başladılar. Bu durumda bizleri çok mutlu ediyor. Çünkü toplumun her manada ilerleyebilmesi ve gelişebilmesi için tek anahtar okumak, okumayı aşılamak ve okuma bilincini artırmak. Kitap fuarları da zaten buna hizmet ediyor. Ben bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, çünkü çok ciddi bir hizmet bu. Ben burada bir konferansta verdim ve salon tıklım tıklım doluydu. Akşehir zaten başlı başına çok güzel ve benim sevdiğim bir yer” dedi.

Programlarına devam ettiğini ve yeni kitaplarla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü belirten Cansu Canan Özgen, “Yeni kitabım biraz sır söylemeyeceğim ama Ekim ayı gibi çıkmış olacak. Bu kez bir olayı ya da dönemi değil de dönemsel kişileri çalıştığım bir proje olacak” diye konuştu.

Gençlere özellikle de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Cansu Canan Özgen, “Kişinin kendini bilmesi, istikrarlı ve iradeli olması, pes etmemesi ve hedefe kilitlenmesi çok önemli. Bu benim anahtarım. Hiçbir şeyden etkilenmeden, olumsuz düşüncelerden etkilenmeden, olumsuzluk ve başarısızlıklardan etkilenmeden, sürekli bir hedefe kilitlenip, onun için gereklilikleri ve bedelleri ödeyerek devam etmeliyiz yola” dedi.