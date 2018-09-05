AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu’nun yaptıkları esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde gündeme gelen ithal kömürün dolardaki kur artışı ve fiyatının artması nedeniyle Akşehir’de yerli kömür kullanımı için girişimde bulunuldu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada,”Milletvekilimiz Orhan Erdem ve İlçe Başkanımız Abdurrahman Çardakoğlu ile birlikte dolardaki kur artışı ve ithal kömürün fiyatının yükselmesi nedeniyle, ’Yerli ve Milli Duruş’ sergilemek adına yerli kömürün şehrimizde kullanım yasağının kaldırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yaptığımız müracaat sonucunda, ’Yerli ve Milli Enerji’ destekleme teşviki göz önüne alınarak şehrimizde yerli kömür kullanımına izin verilmiştir. Halkımızın talebine karşın duyarsız kalınmamıştır” dedi.