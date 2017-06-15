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15 Haziran 2017 16:37

Akşehir’deki ruhsatsız ve faturasız tüfek ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir kargo şirketinin aktarma istasyonuna gerçekleştirilen baskında 10 adet ruhsatsız ve faturasız tüfek ele geçirildi.

Akşehir’deki ruhsatsız ve faturasız tüfek ele geçirildi

15 Haziran 2017 16:37


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek ilçede faaliyet gösteren bir kargo şirketinin aktarma istasyonuna baskın düzenledi. Kargo istasyonunda arama yapan polis, 10 adet tam ve yarı otomatik pompalı tüfek ve şarjör ele geçirildi. Tüfeklerin ruhsatsız, faturasız ve sevk irsaliyesiz olarak nakil edildiği tespit edildi. Tüfek ve şarjörlere el koyan polis, kargo alıcı ve göndericisini de tespit etti.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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