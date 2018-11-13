Akşehir'e ikinci doğal çim saha

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin girişimleriyle ilçeye ikinci doğal çim saha kazandırıldı.

Sanayide bulunan Akşehir Spor Tesisleri yanındaki sanayi sahası; Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesi'nin işbirliği ile doğal çim ile kaplandı. Yeni yapılan doğal çim sahayı yerinde inceleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, saha hakkında görevlilerden bilgi aldı. Başkan Akkaya'ya Akşehir Spor Kulübü Başkanı ve Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz ile Akşehir Spor Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Nasreddin Hoca Stadyumu'ndaki doğal çim sahanın ardından Akşehir'e ikinci doğal çim sahayı kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bu doğal çim sahamızın yanında sentetik çim sahamızda var. Bu doğal çim sahamız yaklaşık 250 bin TL bedelle Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Akşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. 108x73 metre ebatlarında ve 68x100 metrelik futbol sahasına sahip bu doğal çim sahamız standartlara uygun sahadır. Akşehirsporumuz maçlara hazırlık çalışmalarını çoğunlukla burada yapıyor. Yine sentetik sahada olduğu gibi Akşehir'imizde faaliyet gösteren diğer amatör spor kulüplerimizde bu sahada antrenmanlarını yapıyor. Akşehirimizde de futbola yoğun bir ilgi var. Daha önce de Büyükşehir Yasası ile mahallemiz haline gelen büyük nüfuslu 10 kasabamıza sentetik çim saha yapmıştık. Bu sahalarda hemşehrilerimiz tarafından dolu dolu kullanılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de kasabalarımıza ve büyük köylerimize sentetik çim saha yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çünkü Akşehir'mizde futbola karşı ayrı bir ilgi var. Mahallelerimizde futbol turnuvaları düzenliyoruz ve bu turnuvalara da yoğu ilgi oluyor. Ben gençlerimizde bir çağrı yapmak istiyorum; spora, sanata, müziğe, kültüre ne kadar ilgi duyarsak diğer olumsuz alanlara o kadar az ilgi kalmış olur. Oradan bu alanlara gençlerimizi çekmiş oluruz. Akşehir Belediyesi olarak Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Spor Müdürlüğümüz kanalıyla gençlerimizi bu sahalara kaydırma hedefindeyiz. Gençlerimiz bu sahalarda spor yapsınlar, kahvelerden o olumsuz mekanlardan uzaklaşsınlar, daha sağlıklı bir Türk genci olarak memleketlerine hizmet etsinler” diye konuştu.