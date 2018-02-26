Akşehirli 17 yaşındaki yazar öğrencilerle buluştu

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Eğitimevi Organizasyon işbirliği ile ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ ismiyle düzenlenen proje kapsamında okullarda düzenlenen etkinliklerle, öğrenciler ile yazar buluşmaları sürüyor. Yazar-öğrenci buluşmaları kapsamında 17 yaşındaki Akşehirli Yazar Kevser Küçük, 3 okulda düzenlenen etkinliklerle öğrencilerle buluştu. Akşehir Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu, Akşehir Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu ve Akşehir Çakıllar Vali Kemal Katıtaş Ortaokulu’nda öğrencilerle buluşan genç yazar ilk kitabı olan ‘Mutluluğun Olayım’ isimli kitabını nasıl yazdığını anlattı.

Okul hayatına devam ederken ‘Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ projesindeki yazarlardan etkilendiğini ve kitap yazmaya karar verdiğini anlatan genç yazar, öğrenimine dışarıdan devam ederek Arabi ilimler konusunda eğitim almaya başladığını söyledi. Kitabını yazarken ailesinden, öğretmenlerinden de büyük destek aldığını belirten Küçük, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya da desteklerinden ötürü teşekkür etti. Genç yazar, konuşmasında kitap okumanın önemine dikkat çekerek, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi teknolojik aletlerin insanın beynini tembelleştirdiğini belirtip, kitap okuyan insanların hayal gücünün daha iyi çalıştığına değindi.

Yazar Kevser Küçük, etkinliklerin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayıp kitabını da imzaladı.