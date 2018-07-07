Akşehirli çocuklar Nasreddin Hoca tiyatrosuyla eğlendi

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, ‘Şakacı Hoca Nasreddin’ isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 2 defa sergilenen oyuna, çocuklar kadar büyüklerde ilgi gösterdi. Nasreddin Hoca’nın çeşitli fıkralarının oyunlaştırıldığı tiyatroda çocuklar eğlenerek öğrendi. Öğleden sonraki seansı Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’da izleyerek oyuncuları tebrik edip plaket verdi. Tiyatro sonunda oyuncular ve çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.