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11 Temmuz 2017 16:21

Akşehirli çocuklar tiyatroya doydu

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Akşehirli çocuklar tiyatroya doydu

11 Temmuz 2017 16:21

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında Akşehirli çocuklar tiyatroya doydu.


Etkinlikler boyunca her gün 2 seans halinde 5 farklı oyun Akşehirli çocuklarla buluştu. 5 gün boyunca Parantez İçinde Tiyatro Grubu tarafından sergilenen ‘Kırmızı Başlıklı Kız ve Tweety’, ‘Gizemli Kitap’, Sürpriz Yumurta’, ‘Minik Sincaplar’ oyunları ile Hayal Sahnesi Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenen ‘Karagöz Hacivat’ tiyatro oyunu çocuklar kadar büyüklerinde ilgisini çekti. Akşehir Kültür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde sergilenen oyunlarda çocuklar hem eğlendiler hem de yeni bilgiler öğrendiler. Oyunlarına zaman zaman minik seyircilerini de dahil eden tiyatro oyuncuları oyunların sonunda çocuklarla fotoğraflarda çektirdi.




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