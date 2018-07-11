Akşehirli çocuklar tiyatroya doydu

Etkinlikler boyunca her gün 2 seans halinde 5 farklı oyun Akşehirli çocuklarla buluştu. 5 gün boyunca ED Production ve 5 Taş Tiyatro Grubu tarafından sergilenen “Şakacı Hoca Nasreddin”, “Dıbırcık”, “Şen Şakrak Kabare”, “Keloğlan Keleşoğlan” ve “Sana İhtiyacım Var” tiyatro oyunları çocuklar kadar büyüklerinde ilgisini çekti.

Akşehir Kültür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde sergilenen oyunlarda çocuklar hem eğlendiler hem de yeni bilgiler öğrendiler. Oyunlarına zaman zaman minik seyircilerini de dahil eden tiyatro oyuncuları, oyunların sonunda çocuklarla fotoğraflarda çektirdi.