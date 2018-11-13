Aksinne evleri için kuralar çekildi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek olan Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifi'ne ön başvuruda bulunanlar arasından kura çekildi.

Meram Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarının Aymanas Evleri'nden sonraki ikinci etabı olan Aksinne Evleri için kura heyecanı yaşandı. Kuralar, Meram Belediyesi Meclis Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Projenin temeli ise 17 Ekim Cumartesi günü atılacak. Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifi projesi ile Meram'daki dönüşüm alanlarında nitelikli konut sayısını artırılması hedeflenirken özellikle orta gelir grubundaki vatandaşların taksitlerle konut sahibi olmalarına olanak sağlanıyor.

“Daha müreffeh bir meram'ın yükselişine hep birlikte şahit oluyoruz”

Kura çekiminden önce kısa bir konuşma yapan Meram Belediyesi Başkan Vekili Hıfsı Soydemir, kentsel dönüşüm adına atılan önemli adımlardan biri olan Aksinne Evleri projesine gösterdikleri ilgiden dolayı kuraya katılan vatandaşlara teşekkür etti. Meram Belediyesinin şehircilik adına önemli bir yol kat ettiğini hatırlatan Soydemir, “Projelerimiz art arda yükseliyor. Her proje ile birlikte daha modern, daha yaşanabilir bir Meram'ın yükselişine hep birlikte şahit oluyoruz. İşte bu yükselişin göstergelerinden biri olan bu projemizin sizlere, Meram'a ve Konya'ya hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

3 bin 498 başvuru yapıldı

Meram Belediyesi öncülüğünde Aksinne Mahallesinde hayata geçirilen Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifi'ne 3 bin 498 kişi başvuruda bulundu. Tamamı 3+1 olarak planlanan 167 metrekarelik daireler, 35 bin TL peşin ve 2 bin 800 TL taksitlerle, 147 metrekarelik daireler ise 30 bin TL peşin ve 2 bin 400 TL taksitlerle satışa sunuldu. Meram Belediyesi Meclis Salonu'nda vatandaşlar arasında noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilirken büyük heyecan yaşandı. Kura çekimiyle beraber 167 metrekarelik evler için 266 asil 266 yedek, 147 metrekareler daireler için ise 175 asil 175 kişi yedek üyenin ismi belirlendi. Ayrıca ön başvuruda bulunan, kurada ismi çıkmayan vatandaşlar ise Kuveyt Türk Bankası Meram Yeni Yol Şubesi'nden yatırdıkları ücretin iadesini talep edebilecekler. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler, http://meram.bel.tr adresinden kimlik numaralarını girerek bilgi sahibi olabilecekler.