Akyürek: “Birlikte Konya’yız duygusuyla çalışıyoruz”

Konya’nın gücü birlik ve beraberliğinden kaynaklanıyor” dedi.

Ramazan ayı boyunca Konya’daki bütün esnaf odası mensuplarıyla iftar programlarında bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, son olarak; Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler, Demirciler, Boyacılar ve Badanacılar ile Elektrikçiler odası mensupları ve aileleriyle iftarda buluştu. Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen iftarda konuşan Başkan Akyürek, kendisine teslim edilen Ahi Sancağı nedeniyle bütün esnaf odalarının yöneticilerine teşekkür etti. Bu Ramazan ayında dünyada 65 milyon insanın mülteci durumunda olduğuna, bu mültecilerin yüzde 90’ının Müslümanlardan oluştuğuna dikkat çeken Başkan Akyürek, Ramazan ayının zulüm gören dünya Müslümanlarının kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Dünya coğrafyasında nerede bir kan akıyorsa onun Müslüman kanı olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Türkiye olarak dünyadaki bütün mazlumlara el uzatacak bir güce erişmek için çalışmalıyız. Konya ve Türkiye olarak misyonumuz var. 1200’lü yıllarda zulüm gören insanların imdadına Selçuklu ecdadımız yetişiyordu. Şimdi sorumluluk bizlerde. O nedenle Konya olarak daha büyük gayret gösteriyoruz. Şehrimizi ve sektörlerimizi her alanda geliştirmek için ‘Birlikte Konya’yız’ sloganıyla çalışıyoruz. Konya’nın gücü birlik ve beraberliğinden kaynaklanıyor. Başardığımız her eserle de hiçbirimiz şahsi olarak övünmüyoruz. Tüm Konya’nın başarısı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkan Vekili Ahmet Çal, Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi tarafından esnaf odalarının üyelerine yönelik verilen iftarlarda oluşan birlik ve beraberliğin hiçbir zaman bozulmaması temennisinde bulunarak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.

Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Odası Başkanı Cemal Çınardalı, Demirciler Odası Başkanı Celal Bayrak ile Boyacılar ve Badanacılar Odası Başkanı Beytullah Aydın da iftar programlarını düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, daha sonra AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı tarafından Down Sendorumlu çocuklara yönelik düzenlenen iftar programına katıldı. Anadolu Kültür ve Eğitim Derneği’ndeki programda down sendorumlu çocuklarla bir araya gelen Başkan Akyürek, onlarla yakın ilgilenerek sohbet etti.