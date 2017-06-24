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24 Haziran 2017 14:04

Akyürek: “Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesine önem verelim”

Ramazan ayının son iftarında Doğanlar Mahallesi ve Yeni Mahalle sakinleriyle iftarda bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, çocuklara sahip çıkarak onların eğitimine ve milli-manevi değerlerle yetişmesine önem verilmesinin önemine dikkat çekti.

Akyürek: “Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesine önem verelim”

24 Haziran 2017 14:04


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ramazan ayının son iftarında Doğanlar Mahallesi ve Yeni Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi’ndeki iftar programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, içinde bulundukları salonda Ramazan ayı boyunca Konya’daki esnaf odalarının üyelerini ağırladıkları belirterek, “Davetler sırasında dışarıda kalan kardeşlerimizi de görünce bugünü de sizlere ayıralım diye düşündük. Aile hayatımıza, komşuluk ilişkilerimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım. Bilhassa çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızın eğitimine, yetişmesine önem verelim. Çünkü nesillerimiz çocuklarımızla devam edecek. Çocuklarımızın yaptığı iyi işler ve kötü işler bizim hanemize de yazılacak. O nedenle Konya olarak çocuk eğitimine, gençlerin eğitimine özel bir önem vermemiz lazım” dedi.



Başkan Akyürek son sahurunu itfaiyecilerle yaptı


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ramazan ayının son sahurunu da itfaiye çalışanları ile yaptı. Büyükşehir Belediyesi Aydınlık İtfaiye Merkezi’nde nöbet tutan itfaiyecilerle sahur yapan Başkan Akyürek, gece gündüz demeden insanlar için çalışan itfaiyecilere teşekkür etti.


Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, İslam beldelerinde yaşanan zulümlere dikkat çekmek amacıyla Ümmet İftarı programı gerçekleştirdi. Bu yıl yedincisi düzenlenen ve “7 Kıta Bir Sofrada” sloganıyla Mevlana Meydanında toplanan gençler iftarlarını su, hurma ve simitle açtı.




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