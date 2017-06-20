Akyürek: “İslam dünyasını zulümlerden elbet kurtaracağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek esnaflarla iftar buluşmaları kapsamında Mobilyacılar, Pazarcılar ve Marangozlar esnaf odalarının mensupları ve aileleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftarda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, içinde bulundukları salonda mübarek Ramazan ayı boyunca esnaflarla iftarda bir araya geldiklerini belirterek, başta Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan olmak üzere bütün oda başkanlarına teşekkür etti.

“Bu topraklar bedel ödenerek kazanılmıştır” Esnaflarla iftar buluşmalarının yanı sıra kardeş şehirler Gönül Köprüsü Projesi çerçevesinde daha önce Bitlis Ahlat ve Van’da, son olarak da Hakkari Yüksekova’da iftar açtıklarını ifade eden Başkan Akyürek, terör belasının ülkenin o bölgelerinde nelere yol açtığını bir defa daha gördüklerini dile getirdi. Türkiye’nin kalkınmasının ve gelişmesinin, insanların kardeşçe kucaklaşmasının karşısında terör belası olduğunu vurgulayan Başkan Akyürek, “Bölgelerimizin, şehirlerimizin arasında bu fitneyi oluşturmaya çalışıyorlar. Ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan, emperyalist güçlerin aleti olarak onlar adına çarpışan, kandırılmış, aldatılmış ya da gönüllü hizmet eden teröristler var. Maalesef Konya Seydişehir’de de bir şehidimizi defnettik. Bu topraklar bedel ödenerek kazanılmış topraklardır. Bedel ödemeye devam ediyoruz. Üzerimizde ne kadar oyun oynanırsa oynansın, ülkemizi, İslam dünyasını ne kadar yok etmeye çalışırlarsa çalışsınlar biz Selçuklu ve Osmanlı torunları olarak ülkemizin sahibiyiz. Ülkemizi parçalatmayacağız. Selçuklu, Osmanlı mirasına sahip çıkarak zulüm gören İslam dünyasını elbet bir gün bu zulümlerden Allah’ın izniyle kurtaracağız” diye konuştu.

“Konya lider bir şehirdir”

Bu noktada Konya’ya da sorumluluklar düştüğünü dile getiren Başkan Akyürek, “Konya lider bir şehirdir. Müslümanlara yüzlerce yıl başşehirlik yapmış bir şehrin insanlarıyız. O ecdadın torunlarıyız. Günlük olarak çalışmalarımızı yürütürken asla böyle ecdadın mirasçısı olduğumuzu unutmayalım ve gelecekte de ülkemizi lider ülke yapma yolunda daha büyük gayret gösterelim. Burada biz huzurla iftar açarken ülkemizin sınırlarında vatanın bölünmemesi için, ülkemizin geleceği için nöbet tutan kardeşlerimizi de analım” ifadelerini kullandı.

Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş, Pazarcılar Odası Başkanı Tahsin Öz ve Marangozlar Odası Başkanı Marangozlar Odası Başkanı Mustafa Dülgeroğlu da, esnaf odalarını iftarda bir araya getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan ve oda başkanları, Konya ve ilçelerdeki 84 esnaf odası adına Başkan Akyürek’e teşekkür ederek tablo hediye etti.