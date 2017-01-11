Akyürek: “Kalkınmada enerji son derece önemli”

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ile MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret ederek enerji yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ve Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi.

Konya’daki elektrik yatırımları, talepler ve sorunların değerlendirildiği toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kalkınmada enerji konusunun son derece önemli olduğunu ifade etti. Konya’nın Karapınar-Karaman arasında çok önemli iki enerji yatırımına ev sahipliği yapacağını kaydeden Başkan Akyürek, “Bir tarafta Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi yatırımının yapılabileceği uygun bir alan, diğer tarafta ise termik santral kurulabilecek, çok yüksek rezervi olan kömür. Bunun Enerji Bakanlığımız tarafından ciddi şekilde takip edildiğini biliyoruz. Bakanımız bizzat geldi, yerinde inceledi, süreç başladı. Sayın Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Konya’nın çok büyük bir alana hitap etiği için çeşitlilik gösterdiğini, yatırımların ona göre yapılması gerektiğini belirten Başkan Akyürek, yoğun kar yağışının ardından elektrik konusunda sıkıntı yaşayan bazı ilçelerin sorunlarının MEDAŞ tarafından çözüleceğini, iletim hatlarının direncinin bölge şartlarına uygun hale getirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını vurguladı. Konya’da elektrik dağıtım şirketi ile işbirliği içinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Akyürek, sanayinin ve bölgenin yeni ihtiyaçlarına uygun yatırımlar konusunda planlama yapıldığını ifade etti.



18 milyarlık yatırım yapılacak

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, Türkiye’deki tüm dağıtım şirketlerinin olduğu bölgelere giderek sorunları ve talepleri aldıklarını belirterek, 5 yıllık dönemde TEDAŞ’ın dağıtım sektörüne 18 milyar liralık yatırım yapacağını söyledi. Enerji hatlarının Türkiye şartlarındaki en yoğun hava şartlarına göre tesis edilmesi gerektiğini, buna göre düzenlemeler yaptıklarını belirten Leventoğlu, “2020 yılında arızasız bir Türkiye’ye gidebilmek için çalışmalarımızı el birliği içinde yürüteceğiz. Şehirlerin temel ihtiyaçları ve enerji tedariki anlamında yapılması gereken neler varsa yapacağız” diye konuştu.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş da, dağıtım şirketi olarak 2017 yılında 220 milyon lirası şebeke yatırımı olmak üzere 270 milyon lira yatırım yapacaklarını, bunun 100 milyon lirasının Konya’ya yapılacağını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi ile TEDAŞ ve MEDAŞ yöneticilerinin sorunları ve talepleri değerlendirdiği toplantının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Genel Müdür Halil İbrahim Leventoğlu’na çini sikke hediye etti.