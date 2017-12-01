Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Star Gazetesi Yazarları Halime Kökçe, Yakup Köse, Ahmet Aygün Özipek ile Star Gazetesi, Akşam Gazetesi, Platin Dergisi editörleri ve televizyon yöneticileri Star Gazetesi Şehir Buluşmaları kapsamında geldikleri Konya’da ilk olarak düzenlenen şehir turuna katıldı. Konya Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi, Ecdat Bahçesi-Kalehan, Konya Büyükşehir Stadyumu gibi çok sayıda yatırımı inceleyen yazarlar, Mevlana Türbesi’ni de ziyaret ederek dua etti. Konya’daki gelişimden ve tarihi dokunun korunmasından çok etkilendiklerini belirten yazarlar, akşam saatlerinde de Selçuklu Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele katıldı.

“Konya belediyeciliği önemli bir markadır”

Star Gazetesi Yazarı Halime Kökçe’nin yönettiği panelde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, medya temsilcilerini Konya’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Halkın nabzını birebir tutma ve yerinde değerlendirmeler yapma fırsatı vermesi açısından şehir buluşmalarının hem gidilen şehirler için hem de giden kurum için çok faydalı olduğunu ifade eden Başkan Akyürek, Konya’nın Türk-İslam medeniyetinin kurucu şehri ve misyonu olan bir şehir olduğunu, yeni dünyaya yeni yüzyıla da bu yapısıyla söyleyecek sözü olduğunu kaydetti. “Geçmişle geleceği buluşturma sorumluluğumuz var” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Akyürek, “Kendimize misyon olarak, Konya’yı geçmişi kadar görkemli ve başarılı bir geleceğe taşıma misyonunu Konya belediyeleri olarak üstelendiğimizi düşünüyoruz. Şehrimizin gücünün, misyonunun, tarihi öneminin yanında Konya belediyeciliği de önemli bir markadır. AK Parti hükümetiyle birlikte şehircilikte yeni bir sıçramayı tüm Türkiye’de olduğu Konya’da da gerçekleştirdik” dedi.

“Şehrin imarı ve insanların mutluluğu için çalışıyoruz”

AK Parti dönemiyle birlikte yetkilerin büyük bir çoğunluğunun yerel yönetimlere devredilerek yerel imkanların da arttığı bir dönemin yaşadığının altını çizen Başkan Akyürek, “Konya olarak yeni yerel yönetimler döneminde başarılı bir çizgi takip ediyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle birlikte birçok çalışmayla örnek oluşturuyoruz. Aslında şehircilikte, yönetimde esas amaç insanların mutlu olmasını sağlamaktır. Şehrin imarı ve insanların mutluluğunun sağlanmasıdır. Konya bu açıdan da çalışan bir şehirdir. Konya bu yönüyle de bir huzur şehri olarak, bir barış şehri olarak ve değişik özellikleri bünyesinde barındıran bir şehir olarak da temayüz ediyor. Bizler de yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar bu şehrin gücüne güç katmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Konya’nın ekonomik başarı ortalaması Türkiye ortalamasından daha iyi”

Programa katılan Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’ya dışarıdan bakıldığında Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilindiğini ancak bugün Konya’nın ciddi bir sanayi şehri haline geldiğine vurgu yaptı. Öztürk,

"Konya belki de Türkiye’deki şehirler içerisinde ekonomik gelişimini en sağlıklı gerçekleştiren şehirlerden bir tanesi. Konya’nın ekonomik başarı ortalaması Türkiye’nin ekonomik başarı ortalamasından çok daha iyi” ifadelerini kullandı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, “Konya etrafındaki illeri kıskandırdığı gibi Türkiye’nin benzer durumları da dünyayı kıskandırıyor. İleriye doğru 2023, 2053, 2071’leri planlamak başlı başına bir iş. Cumhuriyet kurulduktan sonra en fazla 5’er yıllık kalkınma planları yapabilirdik biz. Hiç kimse bize bu zamana kadar 10 yıl ötesini, 25 yıl ötesini planlayan bir perspektifle gelmedi. Halbuki batılı ülkeler bunu tamamen yapıyor” sözlerini sarf etti.

“Küreselde yereli yakalamak çok önemli”

Şehir buluşmalarını çok önemsediğini kaydeden Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, “Çünkü yerel meselesi artık çok daha önemli hale geldi. Bir taraftan biz küresel olduk ama küreselde yereli yakalamak çok önemli. Yerel yönetimler AK Parti döneminde gerçekten büyük bir kalkınma gösterdi. Bir taraftan modern binalar güzel tesisler yapmak önemli ama ikinci kısmı da oralardaki insanları mutlu etmek aynı zamanda. Biz yakın zamana kadar hep işin birinci kısmıyla uğraştık çünkü o kısma ihtiyaç vardı. Ama bu büyük ölçüde bitti bununla paralel olarak da toplumun beklentisi değişti. Toplum artık daha üst seviye, daha nitelikli hizmet istiyor. Şehirleşme kısmı büyük ölçüde tamamlandı ama şehirlileşmek anlamında büyük beklentiler var” dedi.

Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, 15 Temmuz’da Anadolu’nun yürüdüğünü, tankların üzerine çıktığını belirterek, “Anadolu mermilere göğsünü gerdi. Hatta Anadolu havadaki uçağa levye attı. Bu ülkenin insanının kolay pes etmeyeceğini batı iyi anlamalı” şeklinde konuştu.

“Çok güzel bir şehriniz var”

Star Gazetesi Yazarı Halime Kökçe de, yerel yönetimlerin siyasetin bel kemiğini oluşturduğunu belirterek, “Çünkü insana en yoğun temas edilen alan yerel yönetimlerdir. Bugün açıkçası Konyalı olmayan ve İstanbul’da yaşayan ve oranın meşakkatini çeken biri olarak sizlere özendim. Gerçekten çok güzel şehriniz var” diye konuştu.

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.