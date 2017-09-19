Akyürek: "Meram Son Durak bambaşka bir çehreye kavuşacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehrin en önemli dinlenme ve turistik alanı olan Meram Son Durak’ta yapımı devam eden yeraltı otoparkı ve teleferik istasyonu inşaatında incelemelerde bulundu. Meram Son Durak bölgesinin otopark ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Akyürek, “Her ne kadar Tavus Baba bölgesinde ve o çevrede otopark için bir miktar düzenleme yapmışsak da ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Eski Şükrü Doruk İlkokulu’nun bulunduğu alanda ve ilave kamulaştırmayla elde ettiğimiz alanda şu anda Meram bölgemiz için 3 katlı çok büyük bir yeraltı otoparkı hazırlıyoruz. Yaklaşık 700 araç kapasiteli otoparkımız aynı zamanda Meram bölge imarına, Meram estetiğine, bölgede inşaat yapısına ve inşaat yüksekliğine uygun şekilde imal ediliyor” dedi.

Yapılan eserin bölgeye güzellik katacağını vurgulayan Başkan Akyürek, “Aynı zamanda bu otoparkla birlikte Tavus Baba bölgesi ve son duraktaki diğer düzenleme çalışmalarımız da devam ediyor. Kamulaştırdığımız alanlar var. Cephe ve çevre düzenlemesi için kararlaştırdığımız alanlar var. İnşallah 2018 yılında Meram Son Durak yeni düzenlemenin ardından otoparkıyla, teleferik merkeziyle, ticaret ve turizm alanlarıyla bambaşka bir çehreyle faaliyete geçecek. Katlı otoparkımız bir teleferik istasyonu görevi de görmüş olacak. Hayata geçireceğimiz Meram Tavus Baba Teleferik Hattı buradan başlamış olacak. Otoparka aracını bırakanlar teleferikle Gümüş Tepe’ye, Tavus Baba’ya ve farklı bölgelere de ulaşmış olacak. Şu anda kazı çalışması devam ediyor. Şu anda yeraltının kazılabilmesiyle ilgili inşaat çalışması bütün hızıyla devam ediyor. Toplam uzunluğu 6 kilometre olan 427 fore kazığının tamamı çakıldı” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen yeraltı otoparkı ve teleferik istasyonu yaklaşık 21 milyon liraya mal olacak.