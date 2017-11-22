Akyürek: “Toplumsal dokuyu güçlendirmek için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Karapınar ilçesine Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma programının yanında; Karapınar KOMEK, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İtfaiye Hizmet Binası, Otobüs Hareket Merkezi ve Ahmet Hamdi Mutlu Parkı’nda incelemelerde bulundu. Karapınar programı kapsamında ilk olarak ilçeye kazandırılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ardından Karapınar KOMEK’in dönem açılışını gerçekleştirdi. Burada kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Akyürek, “KOMEK’te sadece kadınlarımıza yönelik meslekler değil torna tesviyeden tutun da doğalgaz tesisatçılığına kadar her alanda kurslar veriyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası uygulamasına kadar Selçuklu, Meram ve Karatay’da 300 binden fazla kardeşimize hizmet verdi. Şimdi yeni yasayla birlikte ihtiyaç olan her yeni ilçelerimizde bunu yaygınlaştırdık. Karapınar’da da bu oluşum güçlü bir şekilde hayata geçti. Şu anda sadece burada 28 farklı branşta 35 sınıfta bin 240, ASEM’le birlikte yaklaşık bin 600 kardeşimiz kayıt yaptırmış durumda” dedi.

“KOMEK bir halk üniversitesi”

KOMEK’i kurduklarında bir halk üniversitesi olacak şeklinde hedef koyduklarını kaydeden Başkan Akyürek, “Hamdolsun onu başardık. Önce on binleri, sonra yüzbinleri buldu. Son 13 yılda 500 binin üstünde kişi KOMEK’ten eğitim aldı. KOMEK, halkımızın sosyo-kültürel seviyesine de katkı yapıyor” diye konuştu.

“Sosyal ve kültürel hayatta insanımızın tamamının yer almasını istiyoruz”

Konuşmasında, aile içi ve çocuğa yönelik şiddet, parçalanmış aile sayılarının Konya’da artmasını arzu etmediklerini belirten Başkan Akyürek, toplumsal barış ve huzurun çoğalması için Konya’nın geleceği adına aile kurumuna daha çok destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Belediyeler olarak aile kurumunu güçlendirme amacıyla da bu çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Akyürek, “Gerek KOMEK’lerde, gerek Aile, Sanat ve Eğitim merkezlerinde Konya’nın 31 ilçesinde yürüttüğümüz kadınlara yönelik hem mesleki eğitim hem sportif alanların oluşturulmasının bir amacı var. Bunların amacı toplumsal dokumuzu güçlendirmek, daha sağlam hale getirmek, karakterimizi güçlendirmek, sosyal ve kültürel hayatta insanımızın tamamının yer almasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

“Daha çok koşturmak zorundayız”

Başkan Akyürek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Durmak yok yola devam” sözü kapsamında bütün teşkilatların koşturma halinde olduğunu ifade ederek, “Daha da çok koşturmalıyız. Daha çok hizmet etmeliyiz. Çünkü dünyadaki yarışta Türkiye’nin misyonu farklı. Dünyada hakkı ve adaleti hakim kılmamız için daha çok çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Başkan Akyürek, daha sonra yapımı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Mesleki ve teknik eğitimde Karapınar’a değer katacak bir kompleksin hayata geçtiğini kaydeden Başkan Akyürek, okula desteklerinin devam edeceğini belirtti. Başkan Akyürek okula Medeniyet Okulu kapsamında kurulan Z kütüphaneyi ziyaret ederek burada öğrencilerle sohbet ettikten sonra okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçelerde de toplu ulaşım filosu güçleniyor

İlçeye Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan İtfaiye Hizmet Binası ve Otobüs Hareket Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Akyürek, ilçede toplu ulaşım filosunu yeni otobüslerle güçlendirdiklerini ifade etti.

Başkan Akyürek, son olarak ASEM olarak kullanılan şehir konağı ile Ahmet Hamdi Mutlu Parkı’nda incelemeler yaptı. Altyapı çalışması, yürüyüş yolları, kafeteryası, sosyal tesisleri, kameriyeleri, aynı zamanda fitnes aletleriyle şehir parkı statüsünde güzel bir parkın hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Akyürek, yaz aylarında açılması planlanan parkın hayırlı olmasını diledi. Belediye olarak ilçeye 5 halı saha kazandıracaklarını belirten Başkan Akyürek, ilçe Belediye Başkanı Mehmet Yaka’ya işbirliği nedeniyle teşekkür etti.