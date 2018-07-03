Alanya Belediyesi KTO Karataylı mimarlara emanet

KTO Karatay Üniversitesi ve Alanya Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Alanya Belediyesi Sosyal Tesis ve Kültür Merkezi Mimari Projelerinin sergi ve ödül töreni Alanya Belediyesinde gerçekleşti.

Programda konuşan ve projenin üniversiteyi gururlandırdığını ifade eden KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Heyecan verici bir proje. KTO Karatay Üniversitesi iş dünyasının üniversitesi, şehirlerimize, ülkeye ve dünyaya açılan bir üniversite olma yolunda hızla ilerliyor. Bilimsel alanın yanı sıra, toplumsal alana katkı sağlayan bir üniversite olduğunu bugün burada görüyoruz. Öğrencilerimize cesaretleri için teşekkür ediyor, devamını diliyorum” diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Ahmet Murat Yücel ise, “Ülkemiz ve şehrimiz adına KTO Karatay Üniversitesi güzel işlere imza atmıştır, tebrik ediyorum. Şehrimiz dünyanın en huzurlu şehirlerinden birisidir. Farklı milletlerden insanlar yaşıyor ve ziyaret ediyor. Kültürlerin birleştiği bir havza konumunda. Turizmde dünyaya açılan bir pencere. Farklı projelerle büyümeye devam ediyoruz. KTO Karatay Üniversitesinden de bu noktada desteklerini aldık. Çok emek verildi projelere, emeklerine tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

Proje hakkında katılımcılara bilgiler aktaran KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar ise, “2017-2018 Bahar döneminde Mimarlık ve İç Mimarlık proje alanı olarak Alanya Belediyesini seçtik. Her bahar döneminde ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştiriyoruz.15 haftalık eğitim süresi boyunca emek vererek öğrencilerimizle bugünlere geldik. En büyük gurur meslek insanı yetiştirmektir. Üniversitemiz ve öğrencilerimiz kendi şehrini aşarak başka şehirlere ulaşmıştır. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Çabalarımızın sonucunu bugün hep beraber aldık” ifadelerini kullandı.

Tören sonunda, Alanya Belediyesi Kültür ve Sanat Kompleksi, Alanya Belediyesi Başkanlık Makamı ve İç Mekan Düzenlemesi, Alanya Belediye Binası Yeniden İşlevlendirilmesi projelerinde dereceye giren KTO Karataylı mimarlara ödülleri takdim edildi, katılımcılar ise sergilenen projeleri inceleme fırsatı buldu.

Törene, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Alanya Belediye Başkanı Ahmet Murat Yücel, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, meclis üyeleri, akademisyenler, mimarlar ve öğrenciler katıldı.