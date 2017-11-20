34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ali Turan, "Sahaya yüreğinizi koyduğunuz zaman yaşın bir önemi yok" dedi.

Atiker Konyaspor Kulübü 2012-2013 sezonunda takıma katılan Ali Turan ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. "Dönem Harici Sözleşme Yenileme" olarak 2020 yılı sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giymesi beklenen Ali Turan için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı odasında imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Ali Turan’ın 6 yıldır futbolcuları olduğunu ve şu ana kadar büyük katkıları bulunduğunu söyledi. Baydar, “Kendisini Konyaspor’un zor günlerinden ve bugünlerine kadar en iyi değerlendirecek bir oyuncu olarak görüyoruz. Birçok antrenörler geldi geçti, ama Ali Turan, hırsıyla inatçılığıyla, çalışkanlığı ve beyefendiliği ile kulübümüze şu ana kadar büyük katkılarda bulundu. Ali Turan 2020 yılına kadar yeşil-beyazlı camiamıza hizmet etmeye devam edecek. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun diyorum" dedi.

"6 yılda dolu dolu başarılar yakaladık"

Yeşil-beyazlı oyuncu Ali Turan ise konuşmasında, tarihinde ilkleri yaşayan takımın kadrosunda yer almaktan gurur duyduğunu söyledi. Maddi ve manevi açıdan zor bir dönemden geçerek bugünlere geldiklerini ifade eden Turan, “Süper Lig’e çıktık ve ondan sonraki dönemlerde hep başarıyı yakaladık. Tarihinde ilk defa ligi 3. sırada bitirip, Türkiye Kupası ve Süper Kupayı alan, Avrupa Ligi’ne giden bir Konyaspor oldu. Dolu dolu başarılar yakaladık. Dışarıdan kolay görünüyor ama bunlar kolay değil. Biz bunu takım olarak elde ettik. Bunun temeli bir alt ligde mücadele ettiğimiz dönemlerde atıldı. Arkadaşlığın çok önemi var ve biz taraftarı, yöneticisi, oyuncusu hep birlikte bu aileyi hiçbir zaman bozmadık. Bende bu ailenin bir parçası olduğum için gururlu ve onurluyum. Dile kolay 6 yıldır Konyaspor’dayım. İlk kez bu kadar uzun süre bir takımda forma giyiyorum. Futbolda istikrar çok önemli. Çok büyük başarılara imza attık ve buna devam edeceğiz" dedi.

"Yaşım ilerledikçe daha çok çalışmak istiyorum"

Deneyimli futbolcu Ali Turan bir soru üzerine, yaşı ilerledikçe daha çok çalışmak istediğini dile getirdi. 34 yaşında olduğunu ve futbolda istikrarın çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, “İnsan çalışıp sahaya yüreğini koyduğu zaman yaşın bir önemi yok. Eskiye döndüğümde diğer takımlarda oynadığımda böyle imkanlar yoktu. Gençlere önem verilmiyordu. Şimdi baktığımızda futbol çok gelişti, yaşın bir önemi yok. 34 yaşındayım, yaş ilerledikçe daha çok çalışmak istiyorum. Takımda genç arkadaşlarımıza ağabeylik yapıyoruz. Yeri geldi bazı hocalar beni oynatmadı, işime saygı göstererek çalışmaya devam ettim. Çalışmak zorundayız çünkü hocalar ve futbolcular gelip geçici kulüpler kalıcıdır. Hiçbir zaman surat yapmadım ve onun meyvesini de alıyorum. Mücadeleci bir yapım var, oynayayım ya da oynamayayım her zaman antrenmanıma çıkarım. Son dakika da hocam şans verse onu en iyi şekilde değerlendiririm” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ali Turan kendisini 2019-2020 sezon sonunda kadar Konyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Turan, yeşil-beyazlı forma altında 166 resmi maçta 13 bin 708 dakika sahada yer aldı.