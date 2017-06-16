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16 Haziran 2017 22:21

Alt geçide sıkışan tır çekici yardımıyla kurtarıldı

Konya’da alt geçide sıkışan saman yüklü tır, yaklaşık 2 saat sonra çekici yardımıyla kurtarıldı.

Alt geçide sıkışan tır çekici yardımıyla kurtarıldı

16 Haziran 2017 22:21


Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi üzerine bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray ilçesinden 07 HIK 42 plakalı tıra saman balyaları yükleyen ve Antalya’ya yola çıkan tır sürücüsü Erdal Özel, bir anlık dalgınlığıyla güzergahını şaşırdı. Navigasyon yardımıyla Yeni Meram Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu Caddesine çıkmak isteyen sürücü, cadde üzerine bulunan 3.70 metre yükseklikteki alt geçide aracının dorsesinde bulunan saman balyalarını sıkıştırdı. Saman balyalarıyla yüklü aracı hareket ettirmeye çalışan Özel, denemelerinde başarısız olunca polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cadde üzerinde önlem aldı. Bu sırada aracının lastiklerinin havasını indirerek tekrar aracına binen Özel, aracını sıkıştığı yerden tekrar kurtarmayı denemesine rağmen başarısız oldu. Özel, bu sırada alt geçitten geçmekte zorlanan otobüs şoförlerine de yardımcı oldu. Yaklaşık 2 saat süren beklemenin ardından olay yerine gelen çekiciye bağlanan tır sıkıştığı yerden kurtarıldı.




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