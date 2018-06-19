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19 Haziran 2018 01:28

Alt geçide sıkışan tır çekici yardımıyla kurtarıldı

Konya’da alt geçide sıkışan elektrik panosu yüklü tır, yaklaşık 1 saat sonra çekici yardımıyla ile üzerindeki panonun bir parçası alınarak kurtarıldı.

Alt geçide sıkışan tır çekici yardımıyla kurtarıldı

19 Haziran 2018 01:28

Tırın kurtarılmasını vatandaşların film izler gibi izlemesi dikkat çekti.


Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerine bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinden 31 P 4206 plakalı tıra elektrik panosu yükleyen ve özel bir şirkete götürmek için yola çıkan tır sürücüsü Hasan Karaca şehir merkezinde istikametini şaşırarak güzergahını kaybetti. Navigasyon yardımıyla cadde üzerinden gitmek istediği adrese ulaşmak isteyen sürücü Karaca, cadde üzerine bulunan 3.70 metre yükseklikteki alt geçide aracının dorsesinde bulunan elektrik panosunu sıkıştırdı. Pano yüklü aracı hareket ettirmeye çalışan sürücü, denemelerinde başarısız olunca polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cadde üzerinde önlem aldı. Bu sırada olay yerine gelen çekici vinç, tırda yüklü olan panonun bir parçasını çekerek tır sıkıştığı yerden yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.


Diğer taraftan alt geçit üzerindeki vatandaşların bu anları film izler gibi izlemesi dikkat çekti.




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