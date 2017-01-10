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10 Ocak 2017 11:22

Altay: “Basın 15 Temmuz’da dik duruş sergiledi”

Altay: “Basın 15 Temmuz’da dik duruş sergiledi”

10 Ocak 2017 11:22

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Gerek yerel, gerek ulusal basında görev yapan basın çalışanları ile basın kuruluşlarımızın Konya’yı sahiplenme adına ortaya koydukları gayret ve özverili çalışmaları görmezden gelinemez. Basın çalışanları çeşitli zorluklar içinde 24 saat tüm olumsuz koşullara aldırış etmeden görevlerini yapmaya çalışıyor. Toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi zor ve kutsal bir görevi yerine getirmekte olan tüm basın çalışanlarının bu anlamlı günlerini içtenlikle kutluyorum” dedi.
15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde gecelerini gündüzlerine katarak milli ve dik duruşlarını ortaya koyan basın mensupları doğru ve tarafsız haberlerle milletin değerlerine sahip çıktılar diyen Başkan Altay, “Birlik ve beraberlik örneği göstererek, ülkemizi kaosa sokmak, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümete darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü mensuplarına milletle birlikte tarafsız ve doğru haber yaparak gereken cevabı vermiştir. Demokrasi mitinglerinde milletçe tutulan nöbetlere destek veren tüm gazeteciler ve basın mensuplarına özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Altay, “Gazeteciler Cemiyeti tarafından 4 Şubat 1972 tarihinde kabul edilen Basın Ahlak Kuralları, özellikle halkın doğru haber alması üzerinde durmakta ve gazeteciliğin halkın yararına hizmet etmesini öngörmektedir. Basın Ahlak Kurallarının özü, insanların ve toplumun hayatını çekilmez hale getirecek, kamuoyunu olumsuz etkileyecek yayıncılık yapılmamasıdır. Basın Meslek İlkeleri ise gazetecilik mesleğinin ana ilkelerini ortaya koymaktadır. Din, dil, ırk, düşünce ayrımı yapmaksızın, fikir ve düşünce özgürlüğüne saygılı, şahsi çıkarlar gözetilmeden gazetecilik yapılması bu ilkelerin esasıdır. Olayları; ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak; tarafsız bir şekilde halka aksettirmek, basının başlıca görevi iken, doğru ve zamanında bilgi almak vatandaşın en doğal hakkıdır. Gündemi etkileyen ve hatta gündem oluşturan bir güç haline gelen medya, ancak doğru amaçlar için kullanıldığı zaman ülkemiz ve dünya için faydalı bir araç olmaktadır. Bu anlamda özellikle yerel basınımızın gerekli hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Bu zorlu görevi özverili şekilde yerine getirmeye gayret eden tüm basın çalışanlarının “Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.



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