Altay: "Eski Stadyumun Millet Bahçesine dönüşmesi büyük bir vizyon"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski stadyum alanlarının Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi talimatının ardından yıkımına devam edilen eski stadyum alanında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski stadyum alanının Millet Bahçesi'ne dönüşüm çalışmalarını inceledi. 1950'den beri şehre hizmet eden, birçok önemli olaya şahitlik etmiş ve şehrin hafızası konumunda yer alan stadyumun Millet Bahçesi'ne dönüşümüyle ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ana kütlede yıkım faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydetti. 40 gün içerisinde yıkımın tamamlanmış olacağını kaydeden Altay, “Burada öncelikle geri dönüşümde kullanılabilecek malzemelerin ekonomiye katkısının sağlaması için bir dönüşüm projesi yürütülüyor. Önce değerli ürünler çıkarılarak yıkım gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birçok şehirde olduğu gibi Konya'da da stadyum alanımız Millet Bahçesi olarak kullanılacak. Türkiye'de ilk kez böyle bir projenin başlangıcını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah burası Konyalıların kullanımına açılacak, şehrin kalbinde 100 bin metrekarelik bir alan yeşil alan olarak değerlendirilecek. Yürüyüş yollarıyla, spor alanlarıyla, kafeteryalarıyla, meyve bahçeleriyle Türkiye'ye örnek bir proje yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu çok büyük bir vizyon. Şehrin merkezinde kalmış bu kadar büyük alanların hiçbir ticari faaliyette kullanılmadan şehrin insanına açılması çok önemli. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı bir vizyon. Biz yeni stadyumu yapmış bir belediye olarak buna katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şu anda Konya Büyükşehir Stadyumu da dünyanın en güzel beş stadyumundan biri seçilmiş ve birçok müsabakaya hizmet eden bir stat olarak faaliyet gösteriyor. 42 bin kişilik stadyum alanı standartlarıyla da ülkemize yakışır bir alan olarak hizmet veriyor” dedi.

"Eski stadyumun anılarının yaşatılması için bazı bölümler korunacak"

Eski stadyumun birçok anıyı içinde barındırdığını ve birçok önemli insana da ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Altay, “Birçok kişi burada spora başladı. Bu vesileyle spor hayatına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu stadın anılarının yaşatılması için de bazı bölümlerinin korunmasını amaçlıyoruz. İnşallah buraya gelenler eski bir stat olduğunu da hatırlayacaklar. Yeni yapmış olduğumuz spor alanlarıyla da öncelikle Konya gençliğinin spora kazandırılması için önemli faaliyetler yürütülüyor. 42 bin kişilik stadyum, 10 bin kişilik spor ve kongre merkezi, bunların yanında yapılan diğer spor alanları da Konya'nın spor standardını oldukça yükseltti. İnşallah bu statta olduğu gibi yatığımız spor alanlarında Türkiye'ye şamil önemli spor insanlarının yetişmesine de vesile olacağız” ifadelerini kullandı.