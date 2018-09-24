Altay: "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi Konya'ya çok yakıştı"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güle Oynaya Camiye Gel Projesi kapsamında Halil Necati Coşan Cami'nde 40 gün boyunca sabah namazlarına gelerek bisiklet almaya hak kazanan çocukların bisiklet dağıtım programına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Güle Oynaya Camiye Gel Projesi kapsamında ilçelerin tamamlanmasının ardından merkezdeki camilerde bisiklet dağıtımı sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında Hafız Halil Necati Coşan Cami'nde bisiklet dağıtım programına katıldı.

“Sürücülerimiz biraz daha hassasiyet göstersin”

Başkan Altay, projenin en keyifli anı olan çocukların bisikletlerine kavuştukları dönemde olduklarını belirterek, projeye katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti. Altay, “İlçelerimizde bisiklet dağıtımı tamamlandı. Merkezde de kurumsal hesaplarımızda ilan ettiğimiz şekilde dağıtımı sürdürüyoruz. Çocuklarımıza bisikletlerini kullanırken mutlaka kask kullanmalarını ve kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz ama bir yandan da Konya halkımıza ve sürücülere de bir çağrıda bulunuyoruz. Şehrimizde 45 bin çocuğumuz daha artık bisiklete binecek. Çocuklarımıza öncelik versinler ve biraz daha hassasiyet göstersinler” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir güzellik ancak Konya'da olabilirdi”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin bir gençlik dönüşüm projesi olduğunu vurgulayarak, bu proje ile çocukların zihninde önemli bir yaz hatırası oluşturduklarını söyledi. Başkan Altay, “Çocuklarımız cami ve cemaatle buluştu. Cemaatimiz için de önemli bir hatıra oldu. Camilerimiz, çocuk sesleri ve koşuşturmalarına alıştı. Bu görüntü de camilerimizin hayatın merkezi haline geldiğini bir kez daha göstermiş oldu. Tüm çocuklarımıza, velilerimize, müftümüz başta olmak üzere imamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir güzellik, Güle Oynaya Camiye Gel Projesi Konya'ya çok yakıştı. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

“Konyalı çocuklar çok şanslı”

Dağıtım programında Sanatçı Özhan Eren de, çocukların mutluluğuna şahitlik etti. Eren, “Şimdiki çocuklar iki yönden çok şanslı. Hem hayatlarını bilinçlendirecek önemli bir projede yer aldılar hem de bisiklet kazandılar. İnşallah bu yılki 45 bin sayısı seneye 100 bin olur ve ilerleyen yıllarda da tüm Konyalı çocukları kapsar. Ben Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ı, çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah bu faaliyet Konya'da daha da büyür ve Türkiye'deki bütün şehirlere yayılır” dedi.

“Görülmemiş bir şey, duyulmamış bir haz”

Halil Necati Coşan Cami İmam Hatibi Servet Kürem de, proje içinde yer aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Projeyi hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden Kürem, “Gerçekten görülmemiş bir şey ve duyulmamış bir haz. Sabahları namaz kılarken Medine havası yaşadık burada. Çocuklarımız 40 gün boyunca geldiler ve bu hazzı yaşadılar. Çocuklarımız 40 günle kalmadılar ve artık cami merkezli bir hayat devam ettiriyorlar” diye konuştu.

“Çocuklar da anne babalar da projeden dolayı çok mutlu”

Proje dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden anne ve babalar, projenin çocukları kadar kendileri için de çok önemli olduğunu, çocuklarıyla birlikte namazlarını camide kıldıklarını belirtti. Çocuklar da her sabah namazlarını camide kıldıkları için çok mutlu olduklarını, bunun yanında bisiklet kazandıkları içinse ayrı bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Dağıtım tarihleri sosyal medyadan açıklanıyor

Merkezde bisiklet almaya hak eden çocuklar için dağıtımı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dağıtım yapılacak tarihleri ve camileri sosyal medya hesaplarından açıklıyor. Hak sahibi çocukların bisikletlerinin montajı ücretsiz olarak anlaşmalı servisler tarafından yapılıyor.