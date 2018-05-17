Altay: "Konya, Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerdendir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının ilk iftarında şehit ve gazi aileleri ile basın yayın kuruluşlarının yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki iftar öncesi misafirlerle tek tek ilgilenen ve Ramazanlarını tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı konuşmada vatan için şehit olmuş güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar ve uzun ömürler diledi.

“Konyamız Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden biri”

Ramazan’ın herkes için güzel bir fırsat olduğunun altını çizen Başkan Altay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Konyamız, Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi. Sokakların, caddelerin, camilerin Ramazan’ı yaşadığı en güzel şehir Konya. Bu Ramazan ayını da inşallah en güzel bir şekilde idrak etmek için özellikle de çocuklarımızla birlikte olmayı ve onların ellerinden tutarak camilerde, teravihlerde, iftar sofralarında onların cıvıl cıvıl sesleriyle dolu bir Ramazan geçirmeyi arzu ediyoruz. Ramazan sadece oruç tutmak değil, özellikle büyüklerimizi ziyaret etmek, onların halini hatırını sormak ve onların gönlünü etmek de Ramazan’ın önemli hasletlerinden birisi. İnşallah bu Ramazan’ı böyle değerlendirelim ”

“Ramazan ayının İslam coğrafyasının kurtuluşuna vesile olsun”

Müslümanlar için büyük bir sevinç olan Ramazan’ın Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ile taçlandığını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama da değindi. Başkan Altay, “Bu Ramazan’ı bir hüzünle karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ile başlayan İsrail zulmünde 60’ın üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 2 bin 500’ün üzerinde kardeşimiz de yaralı. Bizler de buradan terör devleti İsrail’in uygulamalarını lanetliyoruz kınıyoruz. İnşallah bu Ramazan Filistin’deki, Suriye’deki ve bütün İslam coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olur. Onlar için de sizlerden dua istiyorum” diye konuştu. “Mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizin yanındayız”

Geleneksel hale gelen şehit, gazi aileleri ve basın mensuplarıyla iftar programı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür eden önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Ramazan-ı Şerif’i Konya’da coşku ile idrak ediyoruz. Meydanlarımız, parklarımız ve iftar sofralarımız neşe ile dolu. Ama diğer taraftan üzüntülerimiz var. Kudüs’te, Filistin’de şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor ve onların mücadelesini, şehadetini ve onların Allah yolunda, vatan uğrunda döktükleri kanları burada anıyoruz. Onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.

“Her ramazan öncesi İslam coğrafyasında acılar katlanıyor”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, her Ramazan öncesi başlayan acıların Ramazan’da katlanarak büyüdüğünü dile getirerek, “İnsanlığın susadığı ve hasret olduğu hak ve adalete bir an önce ulaşmayı diliyoruz. Mazlumların gözyaşlarının dinmesini istiyoruz. İki gündür büyük acılar yaşanıyor. Ramazan vesilesiyle huzur ikliminin yayıldığı, şehirlerimizdeki bu manevi iklimden fazlasıyla istifade etmeyi diliyorum ve belediye başkanlarımızın bu güzel organizasyonu dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İftar programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti İlçe Başkanları, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Muharip Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri Derneği’nin başkan ve üyelerinin yanı sıra; Konya’da faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarının sahipleri, yöneticileri, ulusal basın temsilcileri, yazarlar ve çalışanlar katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar programının ardından Meram Evliya Çelebi Cami’nde teravih namazı sonrası cami cemaati ve mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Altay, mahalle sakinlerinin Ramazanlarını tebrik etti.