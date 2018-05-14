Altın Dokunuşlar ‘Ramazan Gelir Hoş Gelir’ programı ile sona erdi

Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’ kapsamında "Ramazan Gelir Hoş Gelir" adlı bir programı düzenlendi.

Programda, mübarek Ramazan aynın bereketi, anlamı ve güzelliği ile Peygamber Efendimizin hayatından örnekler anlatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), mübarek Ramazan ayının gelişi dolayısıyla "Ramazan Gelir Hoş Gelir" adlı program düzenledi. Bu yıl “Selçuklu Saklı Değerler” temasıyla açılan ve yoğun ilgi gören ’14. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ile başlarken, 15 Temmuz gününü anlatan sinevizyon gösterisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

‘Ramazan gelir hoş gelir etkinliği’

Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezindeki programda Meram Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) öğrencileri tarafından hazırlanan ve peygamber sevgisini anlatan piyes ve minik çocukların okudukları birbirinden güzel ilahiler de ilgi topladı. Ramazan ayının bereketini, anlamını ve güzelliğini anlatan slayt gösterisinin izlendiği programda yine Meram ASEM öğrencilerinin Peygamber Efendimizi anlatan ilahiler ve şiirler izleyenlerden tam not aldı. Selçuklu Müftülüğü vaizlerinden Hülya Anıl, Ramazan ayının anlamı, önemi, oruç ve bu ayda yapılması gerekenler hakkında sohbet gerçekleştirerek programa katılanlara önemli bilgiler aktardı. Hatim duası, Sakal-ı Şerif ziyaretinin de yapıldığı programın sonunda etkinliğe katılanlara hurma ikramında da bulunuldu.

’Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’ sona erdi

’14. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’ de bu anlamlı etkinlikle sona erdi. 14 yıldır aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen, Konya’nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar yapan, ’Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’ her yıl olduğu gibi bu yıl da Konyalıların yanı sıra yurt içi ve yurt dışından binlerce misafirin ilgisini çekti. Bu yıl 2 Mayıs’ta “Selçuklu Saklı Değerler” temasıyla başlayan Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni kapsamında İsveç, Kuzey İrlanda ve Polonya’dan meslek kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Uluslararası Kadın İstihdamı Çalıştayı gerçekleştirildi. İki gün süren çalıştayda “Women Return to Work” proje görüşmeleri, projenin amacı, gelecek hedefleri ile eylem planları ele alındı. İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Konyanüma’da 10 gün boyunca şiir dinletileri ile Mevlevi sema ve mukabelesinin de yapıldığı Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleninde anlık yarışmalar kapsamında ise Şiş Örgü, İğne Oyası ve Takı Yarışması gerçekleştirilerek hanımların bu alanlardaki hünerleri KOMEK tarafından ödüllendirildi.

Etkinlikler kapsamında KOMEK öğretmen ve öğrencileri tarafından “Hikmetli Türküler” ismiyle müzik dinletisi de düzenlenirken; KOMEK İşaret Dili Kursiyerlerinin “Sessizlikte Ellerin Sesi” adını verdikleri programda şiir, ezgi, Hazreti Mevlana’nın 7 Öğüdü etkinliği ile Şems-i Tebrizi Hazretlerinin Hazreti Mevlana ve buluşmasını konu alan tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı. 14. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleninde ayrıca Anneler Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kadınlar Topluluğunun katılımı ile “Anne ve Evlad” adlı özel bir konser programı düzenledi. Yoğun ilgi gören programda anneler için bestelenmiş eserler seslendirildi.