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05 Eylül 2018 10:04

Altın fiyatları yükselince Sarraflar Çarşısı boş kaldı

Altın fiyatlarının tüm zamanların tarihi zirvesine yükselmesi Konya’daki Sarraflar Yeraltı Çarşısının boş kalmasına neden oldu.

Altın fiyatları yükselince Sarraflar Çarşısı boş kaldı

05 Eylül 2018 10:04

Kuyumcu dükkanları adeta sinek avlarken vatandaşlar kuyumcuların önünden bile geçemediklerini dile getirdi.


Konya’da Sarraflar Yeraltı Çarşısı altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle boş kaldı. Altın alma isteğiyle çarşıya gidenler vitrine bakmakla yetiniyor.


Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, altın fiyatlarındaki yükselişin kuyumcu esnafının da zor durumda bıraktığını söyledi. Mehmet Kuşdemir, "Altın fiyatları 15 gün önce atağa kaktı. Bu yükseliş halen de devam ediyor. Nereden kaynaklanıyor bu yükseliş derseniz, malum Türkiye’ye bir ekonomik kriz olarak yansıdı bu altın fiyatlarının yükselmesi de. Bizler de bu konuda zorlanıyoruz. Sekizinci ayın başından itibaren Amerikan dolarındaki baskı maalesef diğer kıymetli emtiaya da yansıdı. Bunun içinde altın da var” dedi.



"Türkiye ekonomimiz bunu aşacak kuvvettedir”


Altın fiyatların yüzde 25 civarında arttığını dile getiren Kuşdemir, "Bir ay içinde altın fiyatları yüzde 20-25 oranında yükseldi. Buda düğün yapacaklara, altın alacak veya altınla borcu olanlara ek bir yük getirdi. Fiyatların yükselmesi hakikaten bizim satışlarımızı düşürdü. Ama biz bunu aşacağız. Bizim Konya ekonomimiz, Türkiye ekonomimiz bunu aşacak kuvvettedir. Bu sürecin geçeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.


Kuyumcular altın fiyatlarının artmasını doların yükselmesine bağlarken, çarşıya gelenler ise altın alamadıklarını, sadece vitrine bakıp geçtiklerini, böyle giderse çocuklarını evlendirmelerinin zor olacağını vurguladı.




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