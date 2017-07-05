Altıncı Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali yapıldı

Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman açılış konuşmasını yaptı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı konuşmada bu yılki festivale 90 kiraz üreticisinin yarışmacı olarak katıldığına değinerek, "Kiraz üretiminde yıllık 15-20 bin ton kiraz üreterek Konya üretiminin yüzde 30’unu oluşturuyoruz. Yine Türkiye üretiminin yüzde 4’ünü oluştururken çok dikkat çeken konu ise Türkiye ihracatında ise yüzde 16 ile 20’sini buluyoruz. Demek ki Akşehir kaliteli üretiyor ve ürettiğinin çoğunu ihraç ediyor” dedi.

Akşehir Kirazının 2004 yılında Patent Enstitüsü tarafından tescilli bir kiraz olduğuna dikkat çeken Başkan Akkaya, “Dayanıklı, gevrek, sulu olması, renk parlaklığı ve berraklığı ile kendine has aroması ile kirazımız ‘Akşehir Kirazı’ olarak tescillenmiştir” diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk’te Akşehir’in birçok önemli tarihi, kültürel ve doğal zenginliğe sahip olduğuna dikkat çekerek, bu değerlerin en önemlilerinden birisinin de Akşehir Kirazı olduğunu söyledi. Yapılan bu festival sayesinde Akşehir Kirazı’nın kalitesini yükselterek bilinirlik oranı artırmayı hedeflediklerini söyleyen Kaymakam Türk festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesinin birlikte organize ettiği ve 90 üreticinin katıldığı Kiraz Yarışması ile En Güzel Kiraz Bahçesi Yarışması ödül törenine geçildi. Yarışma jürisinin; yarışmaya katılan üreticilerin ürettiği kirazlar arasından zorlukla yaptığı seçim sonucunda birinciliği Hacı İbrahim Yardım, ikinciliği Mustafa Aksu, üçüncülüğü ise İbrahim Abalı kazandı. Yarışmada dereceye girenlere programa katılan protokol tarafından çeşitli para ödülleri verildi. Ayrıca dördüncü olan Mevlüt Topal, beşinci olan Ali Kılınç ve altıncı olan Mustafa Bayram’a da Akşehir Ziraat Odası tarafından ödül verildi.

En güzel Kiraz Bahçesi Yarışmasında ise birinciliği Savaş Mahallesi’nden Halil Doğan, ikinciliği Kozağaç Mahallesi’nden Selim Güvendik, üçüncülüğü ise Saray Mahallesi’nden Ahmet Aka kazandı. Bahçe yarışmasında dereceye girenlere de çeşitli para ödülleri verildi.

“Görme engelli jüri kirazları elleriyle inceleyip seçimini yaptı”

Bu arada yarışmada en dikkat çeken konulardan biri yarışma jürisinde görme engelli avukat Mustafa İncekara’nın yer almasıydı. Jüride yer alan İncekara, yarışmaya katılan kirazları elleriyle tek tek inceleyip, sertlik, irilik, sulu olması, tadı ve aromasına baktığını belirterek, “Renk konusu hariç diğer tüm konularda değerlendirmemi yaparak, jürideki arkadaşlarımla birlikte en güzel ve kaliteli kirazı seçmeye çalıştık” dedi.

Ödül töreninin ardından Saz Üstatları Erol Şahiner, Temel Turabi ve Osman Feryadi tarafından Aşıklar Şöleni programı gerçekleştirildi. Aşıklar; türküler, deyişler, destanlar, atışmalar, lebdeğmez ve kahramanlık türkülerinden oluşan bir programla katılımcılara keyifli saatler yaşattı. Konserin sonunda Şemsigül Jakubova isimli Kazakistan Uyruklu sanatçı tarafından da dombıra çalınarak bir dinleti sunuldu. Program sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından saz üstatlarına ve Kazakistanlı Sanatçıya plaket sunuldu.

Festivale; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşeir Garnizon Komutanı Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman, İlçe Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, bazı kamu kurum müdürleri, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.