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18 Mayıs 2018 12:57

Altunyaldız, AB Parlamentoları Enerji Komisyonu Başkanları Toplantısına katıldı

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen AB Parlamentoları Enerji Komisyonu Başkanları Toplantısına katıldı.

Altunyaldız, AB Parlamentoları Enerji Komisyonu Başkanları Toplantısına katıldı

18 Mayıs 2018 12:57


Toplantıda söz alan Altunyaldız, “Son 15 yılda özel sektör Türkiye’ye güvenerek yatırımlarını yapmış ve enerji sektörünün gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Sektörümüze duyulan güveni perçinlemek ve hedeflerimizi güncellemek amacıyla, geçtiğimiz sene Milli Enerji ve Maden Politikasını hayata geçirdik. Enerji arz güvenliğinin sağlanması, yerlileştirme ve yatırımcılar için öngörülebilir piyasa yapısı, söz konusu politikamızın temel taşlarıdır. Hem ülkemizin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde TANAP, TAP, Türk Akımı projeleri oldukça kritik öneme sahip” dedi.



“Doğu Akdeniz’de Kıbrıslı Türklerin hakları göz ardı edilemez”


Doğu Akdeniz’de yapılan arama faaliyetlerine ilişkin olarak Altunyaldız, “Kıbrıs Rum Yönetiminin, adanın ortak sahipleri olan Kıbrıslı Türklerin haklarını göz ardı ederek Doğu Akdeniz’de tek taraflı hidrokarbon arama faaliyeti kabul edilemez. Adanın kaynaklarından yararlanmanın tek yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 2011 ve 2012 yıllarında BM nezdinde yapmış olduğu teklifler doğrultusunda bir anlaşmadan geçiyor” dedi.



“Enerji dünya barışını sağlamada en önemli enstrüman”


Altunyaldız, “Enerji dünyada problemlerin kaynağı olarak değil, refahın ve huzurun sağlanmasında bir enstrüman olarak görülmeli. Bakü-Ceyhan-Tiflis ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hatları tüm tarafların pozitif katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye ortak çıkarlar ve kazan-kazan prensibi temelinde enerji ticaret merkezi olma yolunda projeler üretmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.




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