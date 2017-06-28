Altunyaldız, esnafla bayramlaştı

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Ramazan bayramı nedeniyle Konya Tarihi Bedesten Çarşında bulunan esnaflara bayram ziyaretinde bulundu. Esnafı ziyaret eden ve tek tek bayramlaşan Milletvekili Altunyaldız, hem esnafın sorunlarını dinledi hem de bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası konuşan Milletvekili Altunyaldız, Konyalıların bayramını kutlayarak, “Çok güzel bir Ramazan geçirdik. Çok bereketliydi. Hem çalıştık ürettik, hem de ibadetimizi büyük bir aşkla şevkle yaptık. Ramazan mağfiret, rahmet ve bereket ayı. Gerçekten biz bu Ramazanın bereketini milletçe gördük. Akabinde bayramla bir sevince ulaşıyorsun, Ramazan’daki iftar sevincini, bu sefer bayramdaki muhabbet sevincine insanlarla birlikte olmaya ve özellikle yoğunluğunuzdan ulaşamadığınız eşinize, dostunuza, akrabanıza, yetime, yoksula, yaşlıya el öpmeye dua almaya bütün bunlar bizim kültürümüzün temel unsurları ve bizi taşıyan unsurlardır” dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla esnafı ziyaret ettiklerini belirten Milletvekili Altunyaldız, “Esnafların bayramlarını tebrik edip sofralarına katılıyoruz, çaylarını içiyoruz. Çok güzel anlara şahit oluyoruz. Bu çerçevede bugün sabah da esnafla bir toplantımız vardı. Bu toplantının devamını yapıyoruz. Bayramın bereketini, huzurunu tüm esnafımızla paylaşarak geçirmiş oluyoruz. Burası esnaf alanı, insanların göz nuruyla, el emeğiyle ekmeğini kazandığı yerler. Gerçekten çalışmak ve üretmek insanlığa faydalı, çoluk çocuğunu geçindirmek, helal kazanç sahibi olabilmek son derece kıymetlidir. Ürettikçe var oluruz, ürettikçe gerçekten insanlığa dokunuruz. Ürettikçe ülkemize faydalı oluruz. Yük alırız, yük olmayız” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından bayramlaşma etkinliği sona erdi.