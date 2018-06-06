Altunyaldız: “Güçlü meclis diyoruz”

Kesintisiz devam eden hizmetlerin devamını milletimiz bir kez daha isteyecek, bir kez daha bu teveccühü göstereceğinden eminiz. Bununla birlikte güçlü meclis diyoruz” dedi.

27. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Selçuklu ilçesinde bulunan Toptancılar Çarşı ziyaretlerde bulundu. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız yaptığı değerlendirmede, “Seçim çalışmalarında her gün sahura kadar arkadaşlarımızla birlikte hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, Cumhurbaşkanlığı Sistemini konuşuyoruz, parlamento da AK Partimizin çoğunluğu sağlamasına dönük taleplerimizi ve hemşerilerimizin destek ve dualarını istiyoruz. Özellikle yeni yönetim sisteminde biz güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye dedik. Aslında bu üçgenin içerisinde çok önemli bir husus var. Özellikle bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle birlikte inşallah 24 Haziran’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ndeki ilk Cumhurbaşkanı saygıdeğer Cumhurbaşkanımız milletimizin teveccühüyle Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bundan hiç kuşkumuz yoktur. Kesintisiz devam eden hizmetlerin devamını milletimiz bir kez daha isteyecek bir kez daha bu teveccühü göstereceğinden eminiz. Bununla birlikte güçlü meclis diyoruz. Güçlü mecliste de Cumhurbaşkanı ile birlikte çalışacak olan meclisin uyum içerisinde, yasalarında hızlı bir şekilde yürütebilmesi için, ülkemizin bugüne kadarki hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için, ihtiyaç olan yasalarında kesintisiz çıkabilmesi için milletimizin teveccühünü mecliste de kesintisiz bir şekilde bekliyoruz. İnşallah AK Parti’mizin mecliste çoğunluğu almasıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin uyumuyla yeni bir dönem ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bundan sonraki yükselişini ve yeni hikâyesini hep birlikte yazmak için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.