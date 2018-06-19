Dönem Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi. Altunyaldız, Yüksek Hızlı Tren Garının 2019’un ilk çeyreğinde hizmete girmesinin planlandığını belirterek, Konya’nın yer altından metroya ulaşan 3. şehir olacağını, Konya-Mersin hızlı tren hattının da bitirilmesi için önemli mesafeler kat etiklerini ve 3 geliş 3 gidiş şeklinde çevre yolu yapılan ilk illin Konya olduğunu belirtti.

24 Haziran seçimleri için çalışmalara devam eden Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, Konya’nın Karatay ilçesindeki mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yatırımlar hakkında bilgi veren Altunyaldız, seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

"16 yıldır AK Parti iktidarlarının kesintisiz sürdüğü hizmetin devamı için bu seçimi önemsiyoruz"

"Söz de karar da milletin" diyen Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, "Millet karar vermiştir. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile yönetilecektir. Bunun anlamı, şuana kadar maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşadığımız pek çok olumsuzluğun artık geride bırakılmasıdır. Milleti ve devleti ile bütünleşmiş bir iradenin, sonuç odaklı bir iradenin, güçlü meclis, güçlü hükumet, güçlü Türkiye mottosuyla kendisini bulan, yeni Türkiye Cumhuriyeti hikayesinin yazılma döneminin olacağı bir seçim olduğu için önemsiyoruz. İstikrarın sürmesi, 16 yıldır AK Parti iktidarlarının kesintisiz sürdüğü hizmetin devamı için bu seçimi önemsiyoruz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ilk Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi, inşallah istikrarın adı olacak ve diğer taraftan parlamentoda da bugüne kadar olduğu gibi Cumhurbaşkanı ile parlamentonun eş güdümlü halde çalışabilmesi, icraatın hızlı olabilmesi ve birbirini kesen iradeden ziyade birbirini destekleyen iradenin ortaya çıkabilmesi açısından da parlamentoda AK Parti iktidarının kesintisiz çoğunluk sandalye sayısının inşallah tekrar temin edilmesi, partimizin parlamentoda çoğunluğu alarak yasamada AK Partinin, parlamentoda Cumhurbaşkanımızla uyumlu çalışarak, sonuç odaklı Türkiye’nin gelecek kurgusunu yeni yasal düzenlemelerle Türkiye’nin yeni hikayesini bilimde, teknolojide, sanayide, inovasyonda, üretimde, katma değerde, uzayda, havacılıkta, savunma sanayinde tüm hedeflerine koşan Türkiye’nin oluşumu için yeni seçimi çok önemsiyoruz. Yüzyılın seçimi diyoruz ve inşallah Türkiye’nin geleceğinin teminat altına alacağı seçim olacağını inanıyoruz" dedi.

Ziya Altunyaldız konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti son 16 yılda 3.7 kat, milli gelirimiz, kişi başına düşen milli gelirimiz 3 kat, üretim yapımız ve Türkiye’nin üreten bantlarının döndüğü tarımıyla, sanayi üretimiyle, hizmet üretimiyle dengeli kalkınan, kalkındığını da milletine, ferdine, vatandaşına yansıtabilen bir ekonomik model. Hukukun tam anlamıyla tescil edildiği, hukukun önündeki engellerin, hukuk dışı uygulamaların, engellerin ve müdahalelerin kalktığı ve her şeyin hukuk içerisinde olduğu demokrasinin, bireysel hak ve özgürlüklerin tamamıyla tescil edildiği, uygulandığı ve hak arama özürlüğünün tam anlamıyla tesis edildiği, bütün bunların entegre edildiği bir dönemi inşallah konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin yeni hikayesinde bunlar olacak. Bu arada şunu özellikle ifade etmek isterim ki bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, bundan sonraki gerçekleştireceğimiz çalışmaların da teminatıdır."

"Konya, hizmetlerden en fazla pay alan illerin başında geliyor"

Konya’nın da hizmetlerden en fazla pay alan illerin başında geldiğini kaydeden Altunyaldız, "Cumhurbaşkanımızın Konya’ya verdiği değer AK Parti hareketinin Konya’nın gerçekten desteği, teveccühü ve taşıyıcısı olması itibariyle bunu söylüyorum... Öncelikle hızlı tren ulaşımı, konforu ve güvenliğini Türkiye’de en önce alan illeri başında gelmiştir Konya. Ankara, İstanbul, Eskişehir yani bu çerçevede ilk üçte veya dörtte yer alan il olmuştur Konya. Konya’mız bu anlamda potansiyelini daha net bir şekilde hem ulusal alana yani Türkiye Cumhuriyet’indeki tüm kesimlere hem de küresel alana dünyada Konya’ya ve Türkiye ye ilgi duyan herkese rahatlıkla sunabilecek duruma gelmiştir. Diğer taraftan Konya’mızın üretim yapısında rekabetçi olabilmesi son derece önemlidir. Konya bir sanayi şehridir, Konya bir üretim şehridir, Konya bir tarım şehridir. Bu anlamda ürettiğinizi doğrudan küresel pazarlara ulaştırabilmek, Türkiye’nin her noktasına ulaştırabilmek, lojistikte rekabetin temini, lojistikte öne geçebilmek ve rekabetçi olabilmek son derece önemlidir. O yüzden Konya’mızı mutlaka Mersin’e, Antalya’ya ulaşması ve ürettiğimizin doğrudan konteyner taşımacılığıyla denize ulaşması ve küresel pazarlara sanki bir liman şehri gibi ulaşması son derece önemlidir. O yüzden Konya -Mersin hızlı tren hattının bir an evvel bitirilmesi için önemli mesafeler aldık. Bu mesafelerin başında inşallah bu sene Konya- Karaman hattının açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Şu anda yapımı süren, Konya-Ulukışla, Niğde-Ulukışla hattının yapım çalışmaları süratle devam ediyor. Ulukışla-Mersin hattının çalışmaları da inşallah proje çalışmalarının bitimine müteakip yapım ihalesinin gerçekleşme devam ediyor. Diğer taraftan yine bu kapsamda Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Seydişehir ve Antalya hattında dört aksta yürüyen bir hızlı tren çalışmamız daha var. Bu da Konya’mızı ciddi anlamda destekleyecek bir proje. Ayrıca Konya trafiğinin rahatlatılması, başta çevre yolu. Üç geliş üç gidiş şeklinde çevre yolu yapılan ilk ilimiz Konya şuanda. Bunun 22 kilometresi bitti ve özellikle Karaman aksından başlayan, İstanbul yoluna kadar Ereğli ve Aksaray hattının inşallah bitirilmesine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. 22 kilometresi açılacak duruma geldi, 49 kilometresinin yapım çalışması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Konya’mız yer altından metroya ulaşan 3. şehrimiz olacak"

Altunyaldız, şöyle devam etti: "Türkiye’de şehir içi metro ulaşımına sahip bir İstanbul bir Ankara var şuanda. Diğer taraflarda raylı hatlar var Konya’mızda olduğu gibi. Ama inşallah Konya’mız yer altından metroya ulaşan 3. şehrimiz olacak. Özellikle bütün bu ulaşımı entegre edecek yüksek hızlı tren garının yapımında son aşamaya geldik. İnşallah 2019 başında açma planımız var gecikmeksizin onu 2019’un ilk çeyreğinde hizmete sokmayı planlıyoruz. Ayrıca lojistik merkez son derece önemli. Lojistik merkezin yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Bunu da inşallah 2019’da hizmete alacağız. Lojistik merkezin inşası ile Konya’mız lojistikte önemli bir avantaj elde edecek ve lojistiği kazanan ve rekabeti oradan başlatan bir Konya, inşallah ürün rekabetinde de küresel pazarlarda öne geçecek" dedi.

"Konya’mız Türkiye’de hızlı kargo ulaşımına sahip olan yedinci ilimiz oldu"

Konya’nın hızlı kargo ulaşımına sahip yedinci il olduğunu belirten Altunyaldız, "Hızlı kargo, hava yolu hızlı kargoyu açtık. Türkiye’de yedinci il, Konya’mız. Türkiye’de hızlı kargo ulaşımına sahip olan yedinci ilimiz oldu. Konya sanayisinin dönüşümü açısından Konya Teknik Üniversitesi son derece önemliydi. Şu anda Allah’a şükür birkaç ay önce parlamentodan geçirdiğimiz yasayla Konya Teknik Üniversitesinin kurulmasına yakın çalışmalar tamamlandı. Şimdi kuruluşa ilişkin çalışmalar sürüyor. Organizenin içerisinde inşallah kampüs de olacak. Organizeyle iç içe olacak. Üniversite sanayi işbirliğini, sanayinin dönüşümünü baz alan, teknolojinin sahipliğini baz alan, teknoloji ve inovasyonu birleştiren tasarımla ve Ar-Ge ile birleştiren ve sonunda Türkiyeyi markalaştırma yolunda önemli bir şekilde destekleyecek bir yapıyı da Konya’mız kurmuş oluyor. Şunu ifade etmek istiyorum Türkiye bu anlamda gelişen ve büyüyen üretim altyapısıyla yetenekli iş gücüyle küresel vizyonuyla istikrarı önceleyen, istikrarı Türkiye’nin olmazsa olmazı kabul eden milletiyle bütünleşmiş bir iktidar yapısıyla Türkiye geleceğe çok emin adımlarla yürümeye devam edecek. 24 Haziran 2018 seçimleri bu anlamda yeni bir milat oluşturacak. Türkiye’nin yeni hikayesinin yazıldığı gün olacak. Türkiye yeniden şahlanarak küresel alemde yükselen değerlerin temsilcisi, küresel alemde yükselen ekonomilerin önde giden başat ülkesi olacak" dedi.