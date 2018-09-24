Altunyaldız: "Konya savunma sanayisinde büyük bir atılım içinde"

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya'nın savunma sanayinde büyük bir atılım içinde bulunduğunu söyleyerek, "ASELSAN ve Konyamızın ortaklığında Konya Savunma Sanayi A.Ş. süreci hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde şirketin kurulması ile birlikte yatırım çalışmaları da aktif olarak başlamış olacak" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Milletvekili Altunyaldız'a İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Hümeyra Eldek ve Necati Sametoğlu eşlik etti.

Altunyaldız, sözlerine geçtiğimiz gün hayatını kaybeden İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Torun'a değinerek başlayarak, “Mustafa Torun ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum” dedi.

Dünyada küresel ilişkilerin çok büyük bir dalgalanma ve değişim içinde olduğunu söyleyen Altunyaldız, “Küresel meseleler önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gündeme gelecek. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği ‘Dünya 5'ten büyüktür' ifadesi yani BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin dünyanın bugün ulaştığı grift, dalgalı ve yer yer de zor olan ilişkilerini yönetmede ve yönlendirmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Zaman zaman adil ve doğru olmayan kararların alındığına şahit olmaktayız. Bu durumun düzeltilmesine yönelik kararların alınmasını temenni etmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye mazlumların yanında olmaya devam edecek”

Son günlerde uluslararası alanda çok yoğun bir gündemi geride bıraktıklarını ifade eden Altunyaldız, “Önce İran'da daha sonra da Rusya'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Suriye'nin geleceği üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Özellikle İdlib'de sivil halkın mağdur edilmemesi noktasında bir mutabakat sağlandı. İdlib'de bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulması ve bir anlamda burada oluşabilecek muhtemel bir facianın da önüne geçilmiş oldu. Bu ülkemizin küresel dünyadaki rolüyle örtüşen, mazlumların, zor durumda olanların Türkiye tarafından korunup kollanmasına yönelik bugüne kadarki istikrarlı politikasının son yansıması olarak karşımıza çıktı. Bundan sonrada ülkemiz mazlumların, ezilenlerin her platformda sesi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz içinde bulunduğu dalgalı süreçten kısa sürede çıkacaktır”

Türkiye'nin ekonomik bir saldırı altında olduğunu ancak bunu aşacak gününün de bulunduğunun altını çizen Altunyaldız, “Ülkemizin son 17 yıldır ortaya koyduğu büyümeyi, gelişmeyi, istihdamı, ihracatı engellemek isteyen güçler bir anlamda ekonomik bir savaş ve saldırıya geçtiler. Türkiye tüm bu hamleleri tecrübesi, birikimi ve üreten, ihraç eden, istihdam oluşturan güçlü ekonomik yapısıyla bertaraf etmeye devam edecektir. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankamız da bu konuda istikrarlı ve kararlı bir duruş sergileyerek kur üzerinden ülkemize yapılan hamleyi durduracak bir adım atmıştır. Yine geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programı ile birlikte bir anlamda dengeleme, disiplin ve değişim programı hayata geçirilmiştir. Üreten, tasarruf yapan, ihracatını artıran ve bu kapsamda katma değeri yüksek alanlara doğru yatırımlarını yönlendiren bir Türkiye bu dalgalı süreçten de daha önce olduğu gibi çok kısa sürede çıkacaktır” diye konuştu.

“Konyamızın ihracatı ve üretimi artmaya devam ediyor”

Konya'nın ihracatının Türkiye ortalamasının üstünde bir artış gösterdiğini belirten Altunyaldız, “Konya ihracatını artıran şehirlerin başında geliyor. Bu kapsamda Sanayi ve Ticaret Odalarımızı, Sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Türkiye ihracatı bu yılın Ocak ve Ağustos aylarında yüzde 5'ler civarında artarken, Konya'da ihracat yüzde 13 attı ve toplam ihracattan 0,94 oranında aldığı payın 1,07'ye çıktığını görmekteyiz. Konyamızın ihracatı ve üretimi artmaya devam ediyor” dedi.

“Konya savunma sanayinin merkezi oluyor”

Konya'nın savunma sanayinde büyük bir atılım içinde bulunduğunu sözlerine ekleyen Altunyaldız, “ASELSAN ve Konyamızın ortaklığında Konya Savunma Sanayi A.Ş. süreci hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde şirketin kurulması ile birlikte yatırım çalışmaları da aktif olarak başlamış olacak. Konya'da bu anlamda zaten bir alt yapı bulunmaktadır. Ocak -Ağustos döneminde ihracatımızın en çok arttığı kalemlerin başında savunma ve havacılık geliyor. Dolayısıyla ASELSAN'ın da silah sistemlerini Konya'da üretmesiyle birlikte Konya'da stabilize ve uzaktan kumandalı silah sistemleri ile birlikte şehrimiz hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana tedarikçilerinden biri olma yolunda kabiliyetini artırmış olacak hem de doğrudan ihracat potansiyelinin artmasıyla yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu.