AK Parti Konya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışmalarına devam etti. Çalışmaları kapsamında Büsan Sanayi Sitesinde bulunan esnafları ziyaret eden Altunyaldız, “İnşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin yürüyüşünde Cumhurbaşkanlığı seçiminde sürekli kesintisiz üretim kesintisiz ihracat ve kesintisiz istihdam için çalışıyoruz. Milletimiz inşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda seçmek suretiyle Türkiye’nin yürüyüşünü kesintisiz bir şekilde devam ettirecektir. Buna inancımız sonsuz. İnşallah parlamentoda da cumhur ittifakı içerisinde AK Partimiz yine çoğunluğu alan yine istikrarlı bir şekilde yürüyüşü sağlama adına çoğunluğu alan bir parti olarak bugüne kadar olduğu gibi 16 yıllık kesintisiz hizmetini sürdürecektir inşallah. Bunun için buradayız, kardeşlerimizle üreten ellerle, üreten yüreklerle birlikteyiz. Ramazan günündeyiz. Bereketli bir gündeyiz. İnşallah üretimin, ihracatın, istihdamın ve refahın kesintisiz olması için çalışıyoruz. Cenab-ı hak çalışmalarımızı hayırlı etsin inşallah bereketli etsin ve 24 Haziran’ı ülkemiz için hayırlı ve uğurlu eylesin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti Milletvekili adayı Osman Seçgin ve beraberindeki heyet esnafları ve çalışanları ziyaret ederek destek istedi.