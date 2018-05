Altunyaldız ve Samancı Beyşehir’de esnafı ziyaret etti

Altunyaldız ve Samancı’nın Beyşehir’deki ilk ziyaret durağı AK Parti İlçe Başkanlığı oldu. Burada partililerle biraraya gelen Altunyaldız ve Samancı, daha sonra kendilerine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve partililerle birlikte sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Altunyaldız ve Samancı, ziyaretlerinde esnaftan 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde yine AK Parti’ye desteklerinin sürmesini istedi. Altunyaldız, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, AK Parti olarak millete hizmeti şiar edindiklerini vurgulayarak, “Bu hizmeti kesintisiz bir şekilde milletimizin teveccühü ile devam ettirme iradesini bugüne kadar gösterdik. Milletimiz de bu konuda hiç bizi mahcup etmedi. Bugün geldiğimiz noktada yeni bir aşamadayız aslında. Yeni bir hikayenin yazılmasını milletimizle birlikte yapıyoruz. Onlarla birlikte inşallah Türkiye’nin yeni hikayesini, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini ve onun gereklerini yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye üçlemiyle birlikte Türkiye’nin coğrafyada ve küresel dünyadaki kesintisiz yükselişini ve yücelişini sürdürmeyi devam ettireceğiz inşallah” dedi.

Bu kapsamda Konya’ya AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar çok büyük hizmetler sağladıklarını dile getiren Altunyaldız, şöyle konuştu:

“Bu hizmetlere kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Başta Beyşehir ve Konyamızın merkez de dahil tüm ilçelerine bugüne kadar olan hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. AK Parti Allah’a şükür ortaya koyduğu düsturuyla, ilkeleriyle 16 yıldır milletimizle bütünleşmeyi becermiş, milletimizin derdiyle dertlenmiş, milletimizin sevincini sevinç bilmiş ve onun her bir ferdinin derdiyle dertlenebilmiş ve her bir vatandaşını en değerli varlık olarak bellemiştir. Bu kapsamda Türkiye coğrafyasının tamamını kapsamıştır. Türkiye coğrafyasının her bir noktasında temsil edilebilmiş, her noktada olabilmiş bir parti Türkiye’nin partisi aslında AK Parti. AK Parti Türkiye’dir. Bu anlamda 24 Haziran’da inşallah bütün başarıların üzerine inşa edeceğimiz Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve AK Parti’nin de cumhur ittifakı içerisinde mecliste yüksek çoğunlukla kendisini temsil etmesi ve cumhurbaşkanlığı sisteminin uyum ve yüksek bir verimlilik içerisinde yürütülmesini sağlama adına milletimizin teveccühünü istiyoruz. Onların bugüne kadar ki güvenini istiyoruz Allah’ın izniyle.”

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Gülay Samancı da, 24 Haziran seçimlerine giderken ülke üzerinde oynanan oyunlara bakıldığında biraraya gelmesi mümkün olmayan parti ve grupların, düşünce tarzlarının biraraya nasıl getirilmiş olduklarının görüldüğünü ifade ederek, “Fakat şu ana kadar baktığımız zaman da bizim insanımız memleketine, devletine her zaman sahip çıkmıştır. Ülkesinin ve milletinin istikrarını sağlamak adına her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. İnşallah bundan sonra da aynı teveccüh ve aynı ilgiyle aynı istikrarı sağlamak adına Cumhurbaşkanımızın yanında olacaktır” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, 24 Haziran seçimlerinin şu ana kadar yapılan seçimlerin en zoru olacağını düşündüklerini belirterek, “Bu seçim Türkiye’nin gelecekteki 50-100 yılını belirleyecek bir seçim olacak. Bu seçimin en önemli argümanlarından bir tanesi de güçlü meclisin çıkması ki, Cumhurbaşkanımızın bu konuda rahat çalışabilmesi için bu çok önemli” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerken, “24 Haziran şu açıdan önemli; yeni bir sistem, yeni bir düzen ama biz 16 yıldır birçok şeyi ispat ettik. Cumhurbaşkanımız önderliğinde hep hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da bu yolda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.