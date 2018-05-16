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16 Mayıs 2018 16:59

Altunyaldız ziyaretlerde bulundu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı ve beraberindeki heyet ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Altunyaldız ziyaretlerde bulundu

16 Mayıs 2018 16:59


TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve beraberindeki heyet önce Konya Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra heyet Mevlana Müzesi’ni ardından da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak’ı ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.




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