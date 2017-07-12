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12 Temmuz 2017 12:42

Altunyaldız’dan engelli gence anlamlı hediye

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, engelli bir gence akülü araç hediye etti.

Altunyaldız’dan engelli gence anlamlı hediye

12 Temmuz 2017 12:42


Konya’da annesi ve babası ile birlikte yaşayan, doğuştan kas erimesi hastalığı bulunan 18 yaşındaki Memiş Atağan’ın akülü araç isteğine kayıtsız kalmayan AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, özel bir firma tarafından tahsis edilen akülü aracı babası ile birlikte gelen engelli genç Memiş Atağan’a hediye etti. Akülü aracın verilmesinin ardından konuşan Milletvekili Altunyaldız, engelli gencin akülü araç ihtiyacının anlamlı bir şekilde giderildiğini söyledi.


Türkiye’nin sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirten Milletvekili Altunyaldız, “Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde tarihten bugüne son 15 yıldır her zaman; yoksulun, yetimin, ihtiyaç duyan herkesin ve sakat vatandaşlarımızın bir bütün olarak yanında olmuştur. Üreticiyle olmuştur ve ihtiyaç sahipleriyle olmuştur. Üreticiden alarak ihtiyaç sahibi kardeşimizle birlikte buradayız. Sonuçta Türkiye’nin gücüdür bu. Bu çerçevede inşallah üretmeye, istihdam oluşturmaya ve Türkiye’nin gücünü artırmaya devam edeceğiz. Her kardeşimizin ihtiyacı, devletimizin desteğiyle, üreticimizin katkısıyla görülmeye devam edecek” diye konuştu.


Engelli Memiş Atağan’ın babası Hüseyin Atağan ise, akülü aracın hediye edilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, sebep olan herkese teşekkür etti. Yapılan konuşmalardan sonra Milletvekili Ziya Altunyaldız akülü araç üreten firmayı gezerek, sağlık gereçleri hakkında bilgi aldı.




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