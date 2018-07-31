Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bal, yaptığı açıklamada, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Osman Uyar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları ziyaretlerde, Konya’nın Ereğli ile Halkapınar sınırları içerisinde yar alan ve ticari amaçlı olarak kiralama sözleşmesi 24 Temmuz’da son bulan İvriz Baraj Gölü’nün tekrardan aynı amaçla kooperatif veya şahıslara kiraya verilmemesini talep ettiklerini belirtti.

KAOBDER Başkanı Osman Uyar da, balık popülasyonu ciddi ölçüde azalan söz konusu baraj gölünün bir kooperatife kiralanacağı yönünde bilgiler aldıklarını bildirerek, bundan vazgeçilmesini istedi. Uyar, “Bilinmesini isteriz ki; olta ile balık avı yapabildiğimiz en verimli ve güvenli bölgelerden birisi de Konya İvriz Barajı’dır. Hafta sonu ailelerimizle gidip, kamp kurup, olta atabileceğimiz, doğa ile baş başa kalabileceğimiz en önemli ve güvenli barajlardan olan söz konusu barajın tekrar kiraya verilecek olması, hem bölge halkını hem de biz doğa aşığı olan amatör olta balıkçılarını derinden etkileyecektir. Bu hususla ilgili olarak, talebimizin yerine getirilmemesi halinde bölgede sosyo-ekonomik, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması, habitattaki canlı neslinin azaltılmasına ve ciddi çevre kirliliği ile birlikte uluslararası düzeyde var olan doğal değerlerin kaybedilebileceğine yönelik tereddütlerimiz de bulunmaktadır. Kiraya verilen ticari sahalarda amatör olta balıkçılarının hafta içi avlanma hakkının elinden alınmasından dolayı birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Söz konusu kararın yeniden gözden geçirilerek bu talebimizin dikkate alınmasını önemle büyüklerimizden arz ediyor, amatör ve sportif olta balıkçılığına verecekleri katkı ve desteklerinden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.