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22 Mayıs 2018 17:54

Amcasının kızı tarafından sırtından bıçaklandı

Konya’da bir kadın, daha tartıştığı ve tekrar karşılaştığı amcasının kızı tarafından sırtından bıçaklandı.

Amcasının kızı tarafından sırtından bıçaklandı

22 Mayıs 2018 17:54


Olay, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra T. bir süre önce amcasının kızı Gülbahçe T. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan kuzenler tartışmadan bir süre sonra sokak üzerine karşılaştı. Bunun üzerinde iddiaya göre, Gülbahçe T. yanında bulunan bıçakla amcasının kızı Zehra T.’yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli Gülbahçe T. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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