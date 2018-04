’Anadolu Selçuklu Çağı Mirası’ kitabı tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlatılan, ’Anadolu Selçuklu Çağı Mirası’ kitabının tanıtım toplantısı İstanbul Bahariye Mevlevihanesi’nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımlarıyla gerçekleşen programda üçü mimari, ikisi müze eserleri olmak üzere, beş ciltten oluşan eserin ve hazırlanan belgeselin tanıtımı yapıldı. Toplantıda, kitabın tanıtımına ilişkin gösterilen belgeselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerine de yer verilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Anadolu Selçuklu Çağı Mirası’ kitabına ilişkin, "Kuşlara bile yuva yapan o merhametli ecdadın kemiklerini sızlatmamak için Bosna’da, Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de, Türkistan’da ve ecdadın nerede bir emaneti varsa, ona sahip çıkmayı ve orada olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu Belediyesine ve kitapta emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ülke ve millet olarak, güçlü ve müreffeh geleceğimizin yolu, kendi tarihimize sahip çıkarak, oradan elde edeceğimiz dersler ışığında hedeflerimize yürümemizden geçiyor. İşte bu sebeple, ’kökü mazide bir ati’ şuuruyla hayata geçirilen çalışmaları destekliyor, teşvik ediyoruz. Kuşlara bile yuva yapan o merhametli ecdadın kemiklerini sızlatmamak için Bosna’da, Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de, Türkistan’da ve ecdadın nerede bir emaneti varsa, ona sahip çıkmayı ve orada olmayı sürdüreceğiz. Hep söylüyoruz, bizim kimsenin topraklarında gözümüz olmadığı gibi, gönüllerimize sınır çizmeye de hakkımız yoktur. İşte bu anlayışla ecdadımızın mirasına sahip çıkmayı amaçlayan her çabayı önemli görüyorum. ’Anadolu Çağı Mirası’ adlı bu eserin de Selçuklu mirasının yaşatılması, tanıtılması ve geleceğe aktarılması konusunda örnek bir çalışma olduğuna inanıyorum" dedi.

"Eser 2 bin 520 sayfadan oluştu"

Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali Sönmez de, Selçukluların bin yıl önce, görkemli ve ihtişamlı kültürleriyle bir medeniyet inşa ettiğini dile getirerek, "Orta Asya steplerinden, Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul yakınlarına kadar gelen Selçuklular, kültürel değerlerini ve İslam’ın hoşgörüsünü bu topraklara taşıdı. 11. yüzyılda, İslam dünyasının en büyük gücü olan Selçuklular, Orta Asya’dan batıya esen kuvvetli bir bozkır rüzgarı gibi, geniş topraklarda yaklaşık 300 yıl etkisini hissettirdi ve İslam tarihinin en büyük imparatorluklarından biri oldu" ifadelerine yer verdi.

Selçukluları, "Anadolu Selçuklu Çağı Mirası eseri ile keşfetmeyi sürdürüyor, Selçuklu medeniyetinin açılan kapısından yürümeye devam ediyoruz" diyen Başkan Vekili Sönmez, "İslam coğrafyası, bin yıl önce tarihinin en büyük imparatorluklarından biri olan Selçukluların, görkemli kültürüne nasıl tanıklık etti ise bin yıl sonra bu görkemli kültürün mirasına, Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen projelerle bizlerde tanıklık ediyoruz. Selçuklu Belediyesi, adını aldığı kadim medeniyeti tanıtmak üzere büyük bir misyon yüklendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, özgün ve nitelikli projeler gerçekleştirdi" dedi.

Anadolu Selçuklu Çağı Mirası eseri hakkında bilgiler veren Sönmez, "Cumhurbaşkanlığınca himaye edilen ve belediyemizce yürütülen bu çalışma ile mimari ve müze eserlerini içeren Türkçe - İngilizce yayınlanan toplam 5 ciltlik bu eser ortaya çıktı. Eser, toplam 2 bin 520 sayfadan oluşmaktadır. 80 mimari eserin kamera ile çekimleri yapıldı ve 30 dakikalık belgesel, yayın hayatımıza kazandırıldı. Sadece defter kayıtlarında yer alan ve her müzede ayrı ayrı bulunan, Anadolu Selçuklu Müze Eserleri envanterleri birleştirildi ve ilk defa dijital ortama aktarıldı. Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Müze Eserleri çalışmasında, 39 ilde bulunan 54 müzedeki eserlerin fotoğrafları çekilerek görsel arşiv oluşturuldu. Anadolu Selçuklu Çağı Mirası, mimari eserler alışmasında ise 46 ilde 666 adet eserin fotoğrafları çekildi, görsel arşiv oluşturuldu. Bilim adamlarımız tarafından özgün metinler hazırlandı, bilinmezliklerin birçoğu aydınlatıldı, doğru bilinen yanlışlar tespit edilerek düzeltildi" şeklinde konuştu.

Sönmez konuşmasının sonunda, "Kadim medeniyetimize yönelik çalışmalarımıza her zaman destek veren ve himaye eden, ’Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Projesi’ çalışmasının her aşamasını takip ederek ilgilerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye engin muhabbet ve şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye toprakları hakikaten başından sonuna, büyük bir kültür hazinesidir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eserin, Türkiye’nin değerlerinin ortaya çıkarılması bakımından önemli bir proje olduğunu ifade ederek, "Türkiye toprakları hakikaten başından sonuna, büyük bir kültür hazinesidir ve her tarafında fevkalade önemli tarihsel birikimlere sahip olduğumuz bir coğrafyadır. Bütün büyük, geçmiş medeniyetlerin ve özellikle İslam medeniyetlerinin şaheserlerinin yer aldığı, ayak izlerinin Anadolu coğrafyasının dört bir tarafına yayılmış olduğu bir ülkedeyiz ve bu ülkenin evlatları, çocukları olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Allah’a şükrediyor, iftihar ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, son dönemde tarih araştırmalarına gösterilen ilgiyi "sevindirici ve ümit verici" olarak değerlendirerek, şunları kaydetti: "Ülkeler, milletler, geçmişlerini ne kadar iyi bilirse, geleceğine o kadar iyi hazırlanabilir. Hiçbir ağaç kendi gövdesinin dışında bir yerde gelişmez. Her ağaç kendi gövdesi üzerinde yeniden yükselir, her bahar gelişinde yeniden ayağa kalkar, canlanır ve ileriye doğru büyür. Kollarını, dallarını budasanız bile gövdesinden aldığı güçle yeniden ileriye, gökyüzüne doğru yükselerek dal verir. Bu çerçevede biz gerçekten köklerimize, tarihi olarak geçmişimize bakarak, sadece övünmek değil, oradan ders almak ve oradan aldığımız ilhamla da ileriye doğru hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Anadolu topraklarının sahip olduğu bu büyük kültürel miras ve tarihi birikim, herkesin üzerinde hassasiyetle çalışması gereken bir alandır. Üniversitelerimizin, araştırma merkezlerimizin, kültürle ilgili gerek kamu gerek özel kuruluşların, müzelerimizin, her türlü kurum ve kuruluşumuzun, bu topraklar üzerindeki tarihi birikimi ortaya çıkarması bir sorumluluk olduğu gibi, hiç kuşkusuz yerel yönetimlerimizin de önemli sorumluluklarından biridir."

Tarihi birikimin her alanının gün yüzüne çıkarılması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Millet ya da medeniyet varlığımız dediğimiz şey, çok büyük bir birikimdir, parantezdir. Sadece 780 bin kilometrekarelik Anadolu coğrafyasından, bugünkü adıyla söyleyelim Selçuklular, buraya gelirken, Rumeli diye geldiler. Rumeli başka bir medeniyet. Bizim medeniyetimizin en önemli özelliklerinden birisi, yüzünü sürekli Batı’ya döndürmüş olmasıdır. Batı’ya doğru ilerlemiştir hem Selçuklu hem Osmanlı. Batı’ya doğru ilerledikçe hem gazavat ehlinin bu nezaketine ve neşvesine sonuç sağlayacak imkanlarla karşılaşmış hem de buralarda karşılaştığı farklı medeniyetlerin birikiminden de istifade edebilme ali cenaplığını ve zekasını göstermişlerdir. Selçuklu’nun Anadolu topraklarına getirdiği, bize ait çok önemli hususiyetler olduğu gibi, Rumeli olarak adlandırılan bu topraklardan ve buradaki eski medeniyetlerden aldığı, özümsediği çok sayıda değer vardır" diye konuştu.

"17 kişilik ekip çalıştı"

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Selçuklu Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan ’Anadolu Selçuklu Çağı Mirası’ eserinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu topraklara ve milletimize verdiği değerin de bir göstergesi olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, "Buradan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yine Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş Beyefendiye, bu değerli mekanda bizlere toplantı imkanı sunan İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Mehmet ağabeyimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Prof. Dr. Ziya Kenan Bilici, Doç. Dr. Muharrem Çeken, Doktor Öğretim Üyesi Rüstem Bozer’in görev aldığı eserin 2 bin 520 sayfadan oluştuğuna işaret eden Sönmez, görüntü, fotoğraf, tasarım ve yayın aşamasında 17 kişilik ekip çalıştığını aktardı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney de toplantıda yaptığı konuşmada, "Selçuklu Belediyemiz, tarih sahnesindeki bu mükemmel birikimleri vesika haline getirerek hazirunun huzuruna da 5 ciltle birlikte bunu takdim etti. Buna emek veren başta Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Beye, hocalarımıza, medya mensuplarına ve bu işin basımından tanıtımına kadar buna emek verenlere huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor, saygı ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

’Anadolu Selçuklu Çağı Mirası’ eserinin tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali Sönmez, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri, ulusal ve yerel basın temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.