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11 Mayıs 2018 15:30

Anadolu Üniversitesinden ikinci üniversite tanıtımı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Konya Meram Bürosu tarafından, KTO Karatay Üniversitesinde ikinci üniversite ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım çalışması yapıldı.

Anadolu Üniversitesinden ikinci üniversite tanıtımı

11 Mayıs 2018 15:30


Çalışmayla ilgili bilgi veren Açıköğretim Meram Büro Yöneticisi Deniz Taşpınar, KTO Karatay Üniversitesinde 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen Karatay Psikoloji Günleri Programı kapsamında stant açtıklarını belirterek, “Burada stantlarda hem sınıflara gidip rehber öğretmenlerimize sınavsız ikinci üniversiteyi tanıttık hem de Karatay Üniversitesi öğrencilerimize sınavsız ikinci üniversiteyi tanıttık tanıtmaya devam edeceğiz. Bizim buradaki asıl amacımız ilçe rehber öğretmenlerimizin de burada olması. Geçen sene de biz tanıtımlara gitmiştik fakat merkez ilçelere ulaşabilmiştik. Karatay Üniversitesi çalışanlarına bizlere yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Sınavsız ikinci üniversiteye ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Deniz Taşpınar, “Hayalleriniz bir diplomaya sığmıyorsa Anadolu Üniversitesine bekliyoruz. İlgi büyük, sınavsız ikinci üniversiteden öğrencilerimizin çoğunun bilgileri yoktu, onlara tanıtıyoruz, bilgilendiriyoruz. Katılım, ilgi çok iyi. Hayalleri insanların bir diplomaya sığmıyorsa Anadolu Üniversitesine bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Kayıt yaptırmaya gelen KTO Karatay Üniversitesi öğrencisi Osman Furkan Çuhacı, projenin başarılı, sınavsız ve kolay olduğunu belirterek kaydını yaptıracağını söyledi.




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