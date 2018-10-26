Anamas Dağı beyaz gelinliğini giydi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bölgenin sembolü olan Anamas Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Beyşehir ilçesinde dünden bu yana etkili olan yağmurun ardından gelen kar yağışı, ilçenin bazı dış mahallelerini beyaza bürüdü. Kar yağışı, Beyşehir'in 2998 metre yüksekliğe sahip olan Anamas Dağı'nın zirvesinin de beyaz bir görüntüye bürünmesine sebep oldu. Beyşehir'in bazı dış mahallelerinde güne beyaz görüntüyle uyanan vatandaşlar, bu anları fotoğrafladı. Beyşehir'de kar örtüsü, günün ilerleyen saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle kısa süre içerisinde ortadan kayboldu. Karlı Anamas Dağı ise yeşil bitki örtüsü ile birlikte ortaya seyrine doyum olmayan kartpostallık görüntüler çıkardı.