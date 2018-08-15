Olağan Büyük Kongresi öncesinde basın açıklamasında bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefine kararlılıkla yürüyeceklerini ifade ederek “Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 18 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağan Büyük Kongresi öncesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte basın açıklamasında bulundu. Olağan Büyük Kongresini 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonu’nda büyük bir coşku ile gerçekleştireceklerini söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “16 Nisan 2017 Halk Oylaması sonrası milletimizin onayını, 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve böylece hayata geçen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu, ‘yuvam, sevdam, aşkım’ dediği partisine geri dönmüştür. 6. Olağan Büyük Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır” dedi.

“Siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz”

16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti’nin ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına aldığına değinen Başkan Angı, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur”

AK Parti kadrolarının büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle gece gündüz çalışmaya devam ettiğini ifade eden Angı, “Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu’nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, Milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” diye konuştu.

“Hiç bir güç Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne engel olamayacaklar”

Türkiye’nin son aylarda büyük bir saldırı ile karşı karşıya bulunduğuna değinen Angı, “Geçmişten bu yana pek çok saldırı olsa da bu seferki ekonomi bahane edilerek Türkiye’nin teknik verilerinin piyasa koşullarının kabul etmediği bir kur savaşlarına itilmiştir. Şu ana kadar ki gelişmelerde bir taraftan hükümetimiz tüm tedbirleri almakta, diğer taraftan da milletimiz bunun bir operasyon olduğunun farkında olup elinden gelen tüm çabayı göstermektedir. 81 milyon tek yumruk olduğu sürece Allah’ın izniyle hiçbir güç Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne engel olamayacaktır. Teşekkür ziyaretleri dolayısıyla milletvekillerimiz hem de teşkilatlarımız programlarına devam etmekteler. Bir taraftan geleneksel köy şenlikleri ve ilçe programları düğün mevsimi olması sebebiyle de tüm ilçelerimizde bir hareketlilik yaşanıyor” dedi.

“Yerelde teşkilatlar olarak çalışmalarımızı başlatacağız"

Bir basın mensubunun yerel seçimleri ile ilgili sorduğu soru üzerine açıklamalarda bulunan Angı, “31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimler öncesinde ilk önceliğimizi Büyük Kongre sürecimizin tamamlanması oluşturuyor. Genel Merkezimizin yerel seçim sürecine dair planlamasına paralel olarak biz de yerelde teşkilatlar olarak çalışmalarımızı başlatacağız. Eylül ayından itibaren Genel Merkezimiz tarafından yapılan çalışmaların nihai sonucu ortaya konacaktır. Mevcut il ve ilçelerimizdeki başarı grafikleri gözden geçirilecek, adaylık süreçleri de muhtemelen Aralık ayına doğru başlayacaktır. Bildiğiniz üzere resmi seçim takvimi 1 Ocak 2019’da başlayacak. Bu tarihten sonra da seçime kadar önümüzde 3 aylık bir süreç olacak. Bu döneme kadar bir hazırlık süreci olacaktır” şeklinde konuştu.