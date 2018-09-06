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06 Eylül 2018 16:42

Anız yangını fabrikalara sıçramadan söndürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan anız yangını fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anız yangını fabrikalara sıçramadan söndürüldü

06 Eylül 2018 16:42


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’e bağlı Bayavşar Mahallesi’nde bulunan araziler kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Anız yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alanda etkili olurken, alevler Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar ulaştı. Yangın ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Sanayi bölgesinin tel örgülerini aşan alevler, bir fabrikaya 10 metre mesafede itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri, daha sonra bölgede soğutma çalışmaları yaptı. Yasak olmasına rağmen bölgede bulunan anızları ateşe verenlerin yakalanması için Jandarma ekipleri çalışma başlattı.


Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık yaptığı açıklamada, anız yangınının sanayi bölgesindeki tesislere sıçramadan söndürülmesinin tek teselli kaynakları olduğunu belirtirken, sektör temsilcilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Akbıyık, organize sanayi bölgesinde sanayi kuruluşlarının büyük bir tehlikenin eşiğinden döndüğünü belirtirken, sanayi bölgesi çevresinde bulunan tarım alanlarının hasat dönemi sonrasında anızların yakılması neticesinde bölgedeki sanayi kuruluşları için büyük risk teşkil ettiğine dikkat çekerek, anızların yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.




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